Elektrikli araç batarya değişimi bambaşka bir boyuta taşınıyor. NIO Power Swap Station 4.0 kullanıma sunuldu. Dördüncü nesil istasyon, birden fazla marka ve farklı araç modelleri için otomatik batarya değişimini destekliyor. NIO, ONVO ve tüm batarya değişim ortakları, şarj etmekten daha uygun olan yükseltilmiş batarya değişiminden yararlanabilecek.

NIO Power Swap Station 4.0 ile Elektrikli Araç Batarya Değişimi Sadece 144 Saniye Sürüyor

NIO’nun Elektrikli Araç Batarya Değişim İstasyonu, standart olarak altı ultra geniş FOV LiDAR ve dört Orin X çipi ile birlikte geliyor ve toplam 1.016TOPS bilgi işlem gücü sağlıyor. Kullanıcılar ekrana tek bir dokunuşla, hatta araçta olmadan bile otomatik batarya değişimini başlatabilecek.

Önceki nesil istasyona göre %22 daha hızlı olan yeni istasyon, bir değişimi 144 saniyede tamamlayabiliyor. Bölmenin 23 bataryayı alacak şekilde genişletilmesiyle, her istasyon günde 480 batarya değişimi sağlayabilir. Hem hız hem de kapasite yeni nesilde bir üst seviyeye çıkarılmış gibi görünüyor.

Yeni elektrikli araç batarya değişim istasyonuyla birlikte lanse edilen 640kW Sıvı Soğutmalı Güç Şarj Cihazı, 765A maksimum akım ve 1.000V voltaj değerine sahiptir. NIO tarafından geliştirilen sıvı soğutmalı şarj kablosu 2,4 kg kadar hafiftir, bir dizüstü bilgisayarla karşılaştırılabilir ve tek elle kullanım için uygundur.

İlk yeni istasyonlar Çin, Guangzhou’nun Liwan Bölgesi’nde ve G40 Şangay-Shaanxi Otoyolu üzerindeki Luoji Hizmet Alanı’nda kuruldu. Guangzhou’daki istasyon şehrin 108. istasyonu olarak faaliyete geçti. İleride NIO ve Zhongan Energy, daha fazla istasyon kuracak ve batarya değişim ağı buradan tüm ülkeye yayılacak.

NIO, kuruluşundan bu yana şarj ve batarya değişim teknolojilerini ve ürün Ar-Ge’sini geliştirmek için çalışıyor. NIO batarya şarj etmektense değiştirmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyor. 2024 Haziran itibariyle NIO, Çin’de 2.432 Batarya Değişim İstasyonu ve 22.633 şarj cihazı kurdu. Bakalım bu sistem Türkiye’ye de gelecek mi?

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce elektrikli araç şarj etmek artık tarihe mi karışacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!