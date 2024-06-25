Birkaç yıl önce Samsung, Almanya’da “Onarım Otobüsü” hizmeti olarak bilinen tekerlekli bir onarım merkezi işletiyordu. Şimdi şirket, neredeyse ülke çapında bir genişleme planıyla bu hizmeti geri getiriyor.

Samsung onarım otobüsü nasıl olacak?

Bu aydan itibaren, Samsung onarım otobüsü, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının düzenlendiği şehirleri kapsayacak: Berlin, Münih, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg ve Köln. Yıl sonuna kadar hizmet, Almanya’nın en büyük 15 şehrine (Hannover, Stuttgart, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, Dresden, Nürnberg ve Duisburg dahil) genişleyecek.

Ve bu sadece bir başlangıç; 2025’in sonuna kadar Samsung onarım otobüsü, 20.000’den fazla vatandaşın bulunduğu tüm Alman şehirlerine ulaşacak. Samsung, onarım otobüsünü Almanya’ya geri getiriyor ve akıllı telefon onarımı artık ayağınıza geliyor.

Servis oldukça basit. Uygun bir zaman ve adres seçebileceğiniz bir sayfadan bir ziyaret siparişi veriyorsunuz. Samsung onarım otobüsü geliyor ve orijinal Samsung parçalarıyla gerekli onarımları yapıyor. Buna ekran ve pil değişimleri de dahil, ancak ekip aynı zamanda yazılım güncellemeleri ve veri yedekleme konusunda da yardımcı olabiliyor; bu, teknolojiye fazla hakim olmayan kişiler için harika bir avantaj.

Onarım garanti kapsamındaysa, yalnızca 20 € Premium Hizmet ücreti ödemeniz gerekiyor. Aksi takdirde, ücret artı onarım maliyeti ödeniyor. Hizmet, sadece akıllı telefonları değil tabletleri de kapsıyor. Bazı durumlarda onarım mümkün olmuyor, ancak cihazın tamir edilebilmesi durumunda işlem genellikle bir saat sürüyor.

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Samsung onarım otobüsü, Almanya genelinde teknoloji kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor ve cihazların hızlı ve güvenilir bir şekilde onarılmasını mümkün kılıyor.