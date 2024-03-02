Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 serisini piyasaya sürmüştü. Bu seri üç modelden oluşuyordu:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Geldiğimiz noktada bugün ise serinin küçük üyesi olacak olan Galaxy S24 FE ilk sızıntıları geldi. Detaylara bakalım.

Galaxy S24 FE ilk sızıntılar

Galaxy S24 FE ilk sızıntılarına göre akıllı telefon 12 GB LPDDR5X RAM ile birlikte gelecek. Galaxy S24 FE ilk sızıntılarında akıllı telefonun UFS 3.1 128 GB ve UFS 4.0 256 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneği olacağı söyleniyor. Akıllı telefon 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Kaputun altında ise Exynos bir yonga seti bulunacak.

Bir önceki nesil Galaxy S23 FE Neler Sunuyor?

Galaxy S23 FE, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Galaxy S23 FE’nin 128 GB versiyonu 23.999 TL, 256 GB versiyonu ise 24.999 TL’den satışa çıktı. Bu linkten resmi satın alma kanalına ulaşabilirsiniz.