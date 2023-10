Önümüzdeki yılın Ocak ayında çıkması beklenen Galaxy S24 serisiyle ilgili olarak, Samsung’un bazı detayları değiştirme kararı aldığı görünüyor. Bu değişiklikler, Apple’a karşı daha rekabetçi bir duruş sergileme amacı taşıyor gibi görünüyor.

Son ipuçlarına göre, Samsung’un Galaxy S24 serisinin üç modelinde de titanyumu kullanmayı planladığına dair bilgiler ortaya çıktı. Titanyumun sadece profesyonel modellerde kullanılacak olması, Samsung’un bu alanda bir adım önde olduğunu gösteriyor. Ancak bu bilgi henüz doğrulanmadığı için, biraz temkinli olmakta fayda var.

Kaynak konusunda güvenilir bir geçmişi olan bir kaynağa dayandığımızı göz önünde bulundurarak, bu bilgilere güvenebiliriz. Ancak Samsung’un kararlarını değiştirebileceğini unutmamak önemlidir. Titanyumun sadece bazı versiyonlarda kullanılacağına dair spekülasyonlar da bulunuyor. Nu nedenle tüm modellerde bu malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını beklemek daha iyidir. Ayrıca, Galaxy S24 Plus ve Ultra modellerinin PVD kaplama kullanacağı, standart versiyonda ise bu kaplamanın olmayacağına dair bilgiler mevcut. Bu, dayanıklılık açısından ideal bir seçenek olmayabilir.

Unfortunately, the S24 standard model does not feature PVD coating, and PVD coating is only applied to the Plus and Ultra models. https://t.co/nTbj2nE3hJ

— Revegnus (@Tech_Reve) October 5, 2023