Samsung bir süredir Galaxy S24 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonlar hakkında birtakım bilgiler gördük. Geldiğimiz noktada bugün ise S24 serisinin batarya özellikleri hakkında bir sızıntı yapıldı. Detaylara bakalım.

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Son sızıntıya göre Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde farklı bir soğutma sistemi kullanılarak şarj hızı iyileştirelecek. Akıllı telefonların 65W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte gelmeleri bekleniyor.

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Stacked battery is on track, but limited Most likely only for 24U & 24+

or just 24U meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup 24U & 24+ have "rated" 5000 MaH But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc — RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy S24 Exynos 2400 yonga seti ile gelecek. Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Samsung’un S serisinde Exynos yonga seti kullanması ve batarya tarafında düşük şarj hızlarının bulunması her daim şikayetlere sebep olmuştu. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanıldığında artık S serisinde Exynos yonga seti görmeyeceğiz diye sevinmişlerdi. Bu bağlamda Samsung, S24 serisi ile birlikte Exynos yonga setine geri dönse de batarya tarafında iyileştirmeler yapıyor. Peki siz Samsung’un yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S24 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.