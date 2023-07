Samsung bir süredir Galaxy S24 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonlar hakkında birtakım bilgiler gördük. Geldiğimiz noktada bugün ise S24 serisinin batarya özellikleri hakkında bir sızıntı yapıldı. Detaylara bakalım.

İlginizi çekebilir: Galaxy S23 FE Geekbench Testinde Görüldü!

Son sızıntıya göre Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde farklı bir soğutma sistemi kullanılarak şarj hızı iyileştirelecek. Akıllı telefonların 65W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte gelmeleri bekleniyor.

1/3

Stacked battery is on track, but limited

Most likely only for 24U & 24+

or just 24U

meanwhile,

apple used it on entire iP15 lineup

24U & 24+ have "rated" 5000 MaH

But 24U stacked structure is different

to make it cooler, they applied cooling gel. for 65W & stability https://t.co/8khM2oAToc

— RGcloudS (@RGcloudS) July 12, 2023