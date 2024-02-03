Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz ay Galaxy S24 serisini piyasaya sürmüştü. Akıllı telefonlar önceki nesle göre çok az değişiklik olması sebebiyle çok eleştirilmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 Android Auto problemleriyle gündemde. Detaylara bakalım.

Galaxy S24 Android Auto problemleriyle ilgili ne biliyoruz?

Samsung İngiltere, Galaxy S24 Android Auto kullanmaya çalışanların hata aldığını ve düzgün bağlanmadığını raporladı. Şimdilik Galaxy S24 Android Auto problemi sadece Volkswagen, Skoda ve SEAT marka otomobillerde yaşanıyor. Burada dikkat çeken şey bu üç markanın da VAG grubuna dahil olması. Yazılımlarına kadar benzerlik gösteren otomobillerde yazılımsal bir problem nedeniyle Galaxy S24 Android Auto bağlantı problemi yaşanıyor gibi görünüyor. VAG grubu şu anda bu sorunu çözmek için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor.

Galaxy S24 neler sunuyor?

Ekran tarafında Galaxy S24 6.2 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2340 (FHD+) çözünürlüğünde. Ekran paneli tarafında Dynamic AMOLED bir ekran kullanılan akıllı telefon, 120 hz ekran yenileme hızını ve 418 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor.

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Galaxy S24, kamera tarafında oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon Samsung’un yeni yapay zekası olan Galaxy AI destekli dörtlü bir üçlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera daha eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.

Akıllı telefon performans kanadında da oldukça güçlü. Galaxy S24 kaputun altında Exynos 2400 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti; 1 adet 3.2 GHz Cortex-X4, 2 adet 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 4 adet 1.95 GHz ARM Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 çekirdeğe sahip. Galaxy S24 ülkemizde iki farklı varyasyonla satılıyor:

8 GB LPDDR5X RAM + 128 GB UFS 3.1 dahili depolama: 39.999 TL

8 GB LPDDR5X RAM + 256 GB UFS 3.1 dahili depolama: 42.499 TL

Batarya tarafında ise akıllı telefon 25W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip olan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor.