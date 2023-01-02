Android dünyasının merakla beklediği Galaxy S23 ailesinin tanıtılmasına kısa bir süre kaldı. Etkinlik tarihi yaklaştıkça yeni seri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün de serinin tepe modeli olacak olan Galaxy S23 Ultra kendini gösterdi.

İçindekiler Galaxy S23 Ultra kamerası ile şov yapacak

Galaxy S23 Ultra kamerası ile şov yapacak

Sızıntıları ile ünlü olan ve Samsung’a olan sivri tavrı ile bilinen Ice Universe, Galaxy S23 Ultra’nın gece modunda çekeceği fotoğrafların, telefonun gece görüşüne sahip olduğunu hissettireceğini açıkladı. Başka bir deyişle, S23 Ultra’nın kamerası geceyi gündüz edecek diyebiliriz.

Galaxy S23 Ultra hakkında henüz net bilgiler yok. Ancak son sızıntılardan ve TENNA sızıntılarından telefonun 200MP kamera ile geleceği söyleniyor. Bu yıl 200 Megapiksel sensöre geçecek olan Samsung, kamera tarafında artık şeytanın bacağını kıracak gibi görünüyor.

Rakipleri 1 inç büyüklüğünde sensör kullanırken, Samsung’un 1 inçe geçmeyecek olması oldukça ilginç olacak. 200 Megapiksellik sensörün neler yapacağını kestirmek şimdiden güç. Ancak Galaxy S23 Ultra’daki ISOCELL HP1‘in yükseltilmiş sürümü muhtemelen boyundan büyük işlere imza atacak.

Galaxy S23 Ultra’nın ayrıca 10x optik zoom ve 3x optik zoom için başka bir 10MP telefoto kamera sunacağını belirtelim. Ayrıca telefonda 10MP telefoto kamera da yer alacak. Gücünü overclock destekli Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak olan Ultra modelin 12 GB RAM’li sürümünün olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Şubat ayının ilk haftasında tanıtılması beklenen yeni seri şüphesiz 2023’ün en iyileri arasında yer alacak. Ancak tasarımsal açıdan yeni serinin yenilik sunmayacağı söyleniyor. Bu yüzden tepki alabilecek olan Samsung, Mercedes-Benz’in eski tasarımcısını işe alarak işini sağlama aldı. 2024’te tanıtılacak olan yeni modellerde artık çok daha farklı tasarımlar görebileceğiz.