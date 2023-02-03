Samsung’un yeni canavarları Galaxy S23 dünya çapında 17 Şubat 2023 tarihinde satışa çıkacak olmasına rağmen telefonlar çoktan inceleme için gönderildi. Bu süreçte telefonun performans testleri de resmiyete kavuşmuştu. Bugün ise Galaxy S23 Ultra ile S22 Ultra modelleri kamera tarafında kozlarını paylaştı. Peki, iki model arasında gözle görünür büyük bir fark var mı?

Phone Arena editörleri şimdilik sadece birkaç resim yayınladılar. Ancak bu görseller kameralar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. S23 Ultra’nın daha doğal bir renk tonuna sahip olduğu açıkça görünüyor. Ancak S23 ile S22 arasında dağlar kadar fark yok gibi duruyor.

Samsung’un yeni canavarını almak için kamera bir bahane olamayacak kadar fark az. iPhone 13 Pro ile iPhone 14 Pro arasındaki farkı hepimiz biliyoruz. Buna benzer bir fark maalesef ki Samsung’un yeni gözdesinde yer almıyor. Samsung’un 200 Megapiksel’i sadece reklam için vurguladığı açıkça ortada. Bakalım gündüz çekimlerinde bu telefon nasıl bir performans sergileyecek? Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

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Aşağıdan S23 Ultra ile S22 Ultra’nın gece çekimlerinin karşılaştırmasına ulaşabilirsiniz.

Galaxy S23 Ultra’nın arka bölümünde bizi f/1.7 diyafram açıklığına sahip 1/1.3 inçlik 200 Megapiksel ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya f/4.9 diyaframlı 10 Megapiksel periskop lens, f/2.4 diyaframlı 10 Megapiksel telefoto lens ve f/2.2. diyaframlı 12 Megapiksel çözürlüklü 120 derece ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Ana kamera 8K çözünürlükte 30 FPS hızında videolar kaydedebiliyor. Ön tarafta ise f/2.2 diyaframlı 12 Megapiksel kamerayı görüyoruz.

İçindekiler Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

6.8 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR5X RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.7 diyafram açıklığına sahip 1/1.3 inçlik 200 Megapiksel ana kamera, f/4.9 diyaframlı 10 Megapiksel periskop lens, f/2.4 diyaframlı 10 Megapiksel telefoto lens ve f/2.2. diyaframlı 12 Megapiksel çözürlüklü 120 derece ultra geniş açılı lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya