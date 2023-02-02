Samsung Galaxy S23 ailesi tanıtıldı. 26.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerini Aydoğan ve Ersin değerlendiriyor.
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Galaxy S23 Serisi Değerlendirmesi | Fiyat ve Özellikler Nasıl?
S23 ailesi her zaman olduğu gibi üç modelden oluşuyor. S23, S23+ ve S23 Ultra modelleriyle gelen cihazlarda S23 ve S23+ benzer tasrımsal özellikler ile gelirken, S23 Ultra’da önemli gelişmeler var. Peki HWP ekibi bu cihlazlar hakkında neler düşünüyor? Detayları bu uzun uzun konuştuğumuz videoda!
Samsung Galaxy S23 Özellikleri;
- Boyut: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm
- Ekran: 6,1 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Bellek: 8 GB DDR5X
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya: 3900 mAh
- Şarj: 25 Watt
- Fiyat: 26.000 TL
Samsung Galaxy S23 Plus Özellikleri;
- Boyut: 157,7 x 76,1 x 7,6 mm
- Ekran: 6,6 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Bellek: 8 GB DDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 4700 mAh
- Şarj: 45 Watt
- Fiyat: 33.000 TL
Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri;
- Boyut: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm
- Ağırlık: 223 gram
- Ekran: 6,8 inç QHD+ 120 Hz (2000 nit)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Bellek: 8 GB / 12 GB DDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP
- Ön Kamera: 40 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 45 Watt
- Fiyat: 41.000 TL / 44.000 TL / 49.000 TL