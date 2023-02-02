Samsung Galaxy S23 ailesi tanıtıldı. 26.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerini Aydoğan ve Ersin değerlendiriyor.

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S23 ailesi her zaman olduğu gibi üç modelden oluşuyor. S23, S23+ ve S23 Ultra modelleriyle gelen cihazlarda S23 ve S23+ benzer tasrımsal özellikler ile gelirken, S23 Ultra’da önemli gelişmeler var. Peki HWP ekibi bu cihlazlar hakkında neler düşünüyor? Detayları bu uzun uzun konuştuğumuz videoda!

Samsung Galaxy S23 Özellikleri;

Boyut: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

Ekran: 6,1 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Bellek: 8 GB DDR5X

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP

Ön Kamera: 10 MP

Batarya: 3900 mAh

Şarj: 25 Watt

Fiyat: 26.000 TL

Samsung Galaxy S23 Plus Özellikleri;

Boyut: 157,7 x 76,1 x 7,6 mm

Ekran: 6,6 inç FHD+ 120 Hz (1750 nit)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Bellek: 8 GB DDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 4700 mAh

Şarj: 45 Watt

Fiyat: 33.000 TL

Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri;

Boyut: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

Ağırlık: 223 gram

Ekran: 6,8 inç QHD+ 120 Hz (2000 nit)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Bellek: 8 GB / 12 GB DDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

Ön Kamera: 40 MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45 Watt

Fiyat: 41.000 TL / 44.000 TL / 49.000 TL