Samsung, Galaxy S23 serisi olan en yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak resmi duyurusundan önce, yeni bir sızıntı en üst modele gelen çeşitli iyileştirmelerin ipuçlarını verdi. Samsung, donanım özellikleri henüz resmi olarak açıklamadı fakat telefonun önemli kamera iyileştirmelerinin ipuçlarını verdi. Gayri resmi olarak, yeni bir rapor büyüyen yığına daha fazla bilgi ekledi. Buna göre, Galaxy S23 Ultra çeşitli ses kalitesi iyileştirmelerine sahip olacak.

Galaxy S23 Ultra noteworthy details have been improved: 1. Speaker sound quality, especially bass, has been improved; 2. Focus problem is no longer a problem; 3.Excellent anti-shake 4. Excellent microphone.

#GalaxyS23Ultra

Click here.：https://t.co/vzobMRR522 — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2023

Rapor kamera ve ses kalitesine değinirken ilk olarak, yaklaşmakta olan Galaxy S23 Ultra’nın mükemmel görüntü sabitleme ve otomatik odaklamaya sahip olduğunu öne sürüyor.

İçindekiler Daha iyi bir amiral gemisi

Daha iyi bir amiral gemisi

Buna ek olarak, Samsung’un Galaxy S23 Ultra’nın ses ve ses kayıt yeteneklerini geliştirdiği iddia ediliyor. Rapor, üst düzey amiral gemisinin özellikle düşük frekanslarda (bas) gelişmiş sese sahip daha iyi hoparlörlere sahip olduğunu iddia ediyor. Kulaklıklara veya harici Bluetooth hoparlörlere bağlanmadan bile daha iyi bir multimedya deneyimi sunması bekleniyor.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy A23 5G Fiyatlandırma Detayları Ortaya Çıktı !

Son olarak, söylentiler Galaxy S23 Ultra’nın mükemmel bir mikrofon dizisine de sahip olacağı belirtildi. Bu yükseltme, Samsung Ses Kaydedici ve Görüşme kayıt özelliği gibi uygulamaları kullanan kişiler için kullanışlı olacaktır. Aynı şekilde, yerleşik kameralarla kaydedilen videolar için daha iyi bir ses deneyimi sağlayacak.

Her şey düşünüldüğünde, Galaxy S23 Ultra multimedya tüketimi ve gelişmiş video-ses kayıt yetenekleri isteyen içerik oluşturucular için daha iyi bir cihaz olacak.

Temel Galaxy S23 ve/veya Galaxy S23+’ın da bu ses donanımı yükseltmelerine sahip olup olmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.