Samsung, Galaxy S23 serisi olan en yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak resmi duyurusundan önce, yeni bir sızıntı en üst modele gelen çeşitli iyileştirmelerin ipuçlarını verdi. Samsung, donanım özellikleri henüz resmi olarak açıklamadı fakat telefonun önemli kamera iyileştirmelerinin ipuçlarını verdi. Gayri resmi olarak, yeni bir rapor büyüyen yığına daha fazla bilgi ekledi. Buna göre, Galaxy S23 Ultra çeşitli ses kalitesi iyileştirmelerine sahip olacak.

Galaxy S23 Ultra noteworthy details have been improved: 1. Speaker sound quality, especially bass, has been improved; 2. Focus problem is no longer a problem; 3.Excellent anti-shake 4. Excellent microphone.

— Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2023