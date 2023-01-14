Samsung yeni A serisinin bazı modellerini tanıtmak üzere düzenleyeceği 18 Ocak Lansmanında Samsung Galaxy A23 5G ve Galaxy A14 5G’yi piyasaya sürecek. Bilmeyenler için, 1 Ocak’ta resmi olarak tanıtılan Galaxy A23’ün bellek çeşitleri ve fiyatlandırma ayrıntıları gizli tutulmuştu. Bugün, yeni A serisinin yıldızı fiyatlandırma bilgileriyle gündem oldu.

Bildiğiniz üzere Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, mevcut A serisinin yenilenmesi için uzun süredir çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bunun sonucunda Galaxy A 14 ve Galaxy A23 isimli yeni akıllı telefonları 18 Ocak’ta piyasaya sürecek olan şirket, yeni cihazları için fiyat bilgisini düzenlenecek lansmanda vermek istiyor. Ancak bugün, teknoloji yazarı Abhishek Yadav A23’ün bellek seçeneklerini ve fiyatlandırmasını Twitter üzerinden yayınladı ve lansmandan önce kullanıcıların meraklarını giderdi.

Samsung Galaxy A23 5G’in Bellek Seçenekleri ve Fiyatlandırma Ayrıntıları Sızdırıldı

Yadav’a göre Samsung Galaxy A23 5G, 6GB + 128GB ve 8GB + 128GB RAM ve depolama konfigürasyonlarında satışa sunulacak. İlki 295 dolara mal olurken, ikincisi 320 dolar fiyat etiketi taşıyacak. Akıllı telefonun satın alma fiyatını düşürebilecek çeşitli lansman teklifleri de bekleyebiliriz.

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Yaklaşan telefon 310 doların altındaki bir fiyat aralığına düşerse, Realme 10 Pro + 5G, Redmi Note 12 Pro ve piyasadaki daha fazla cihaza karşı rekabet edebilecek duruma gelebilir.

Samsung Galaxy A23 5G Indian variant price 😵 6GB+128GB ₹23,999

8GB+128GB ₹25,999 Source:https://t.co/XgbHObWrR1 pic.twitter.com/GqdzrrSnZE — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 13, 2023

Samsung Galaxy A2 5G Özellikleri

Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 695

CPU: Sekiz Çekirdekli (2×2.2 GHz Kryo 660 Altın ve 6×1.7 GHz Kryo 660 Gümüş)

GPU: Adreno 619

İşletim Sistemi: Android 12, Bir UI 4.1

Desteklenen Ağlar: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Görüntü: 1080 x 2408 piksel çözünürlüğe sahip 6.6″ IPS LCD; 400 ppi

Hafıza: 4GB, 6GB, 8GB, Dahili: 64GB, 128GB

Kamera: Arka (Dörtlü): 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF, OIS, 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş), 1/5″, 1.12µm, 2 MP,f/2.4, (makro), 2 MP, f/2.4, (derinlik), Ön: 8MP

Renkler: Siyah, Beyaz, Şeftali, Mavi

Parmak izi sensörü: Yana monte

Pil: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj