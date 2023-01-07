Android dünyasının merakla beklediği Galaxy S23 için artık geri sayım başladı. Şubat ayında tanıtılması beklenen yeni canavarlar hakkında bugün yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan belgelere göre Galaxy S23 ve S23 Plus’ın çok benzer bir tasarıma sahip olacak. Daha iyi arka kamerası nedeniyle Galaxy S23 Ultra daha tanınabilir bir arkaya sahip olacak.

Yeni seri, çok hafif tasarım değişikliklerine rağmen kendisini selefinden pek fazla ayıramayabilir. Arka kamera, şirket tarafından düz ve düzenli bir tasarım için ortadan kaldırılacak. Tasarımdaki en büyük fark da bu olacak gibi görünüyor. Daha cesur tasarımlara sahip önceki Galaxy S modelinin aksine bu seride yine S22’nin izlerini göreceğiz.

Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Unpacked 2023 tarihini resmi olarak açıklamadı. Ancak söylentiler bunun Şubat ayının ilk birkaç gününde olacağını söylüyor. Muhtemelen Şubat ayının 2. haftasının başında yeni canavarları resmi olarak göreceğiz.

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Serinin tepe modeli olacak olan Galaxy S23 Ultra’nın çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazla sızıntı ortaya çıkmaya başlıyor. S23 Ultra hem kamerası hem de ekranı ile serideki en iyi telefon olacak. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden beslenecek olan bu canavar overclock işlemi ile çekirdeklerin frekansını gerekli olduğunu otomatik olarak artırabilecek.

Samsung’un Çinli rakipleri gibi 16 GB RAM kullanmayacağı söyleniyor. Bu yüzde S23 Ultra’da tepe olarak 12 GB LPDDR5X RAM‘i göreceğiz. Fiyat açısından ise yeni serinin ne kadar olacağını kestirmek şimdiden güç. Bakalım Güney Koreli firma nasıl bir fiyat politikası izleyecek? Apple gibi zam yapacak mı?