Apple, iPhone modelleri için ekran tedariği konusunda BOE, Samsung ve LG gibi farklı ekran üreticileriyle çalışıyor. Firmanın bu yıl tanıtacağı iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için ekran tedariğinde kimi seçeceği bilgisi, Apple hakkındaki analizleriyle tanıdığımız ünlü analist Ming Chi Kuo’dan geldi. Kuo, Samsung cephesini üzecek bilgiler verdi!

Kuo’ya göre Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için ekran tedarikçisi BOE’ye 2023’ün ikinci yarısı için sipariş verdi ve bu gelişmeyle beraber BOE 2024’e kadar iPhone’un en büyük ekran sağlayıcısı olarak Samsung’u geride bırakabilir.

BOE, yeni iPhone’ların ekran tedariğinde Samsung’u geride bırakarak yeni iPhone 15 ve 15 Plus ekran siparişlerinin çoğunu almış gibi görünüyor. BOE, eğer geliştirme ve üretim süreci önümüzdeki birkaç ay içinde sorunsuz bir şekilde ilerlerse, iPhone 15 ve 15 Plus için ekran siparişlerinin toplam %70’lik bir kısmını alarak Samsung’un %30’luk payına kıyasla önemli bir üstünlüğe sahip olacak.

Ancak Apple’ın Pro modellerde kullanılacak üst düzey LTPO ekranlarının tedariğinde halen tek bir firmaya güvenmediğini söylemek mümkün. Ancak Kuo, BOE’nin bu yarışta da yer alacağı bilgisini paylaştı. Öyle ki, BOE’nin üst düzey iPhone modelleri için üretilecek LTPO ekranların toplu sevkiyatına 2024 yılında başlaması ve Samsung ve LG Display’in de tedarikçi yarışında yer alması bekleniyor.

BOE, 2024 yılında tanıtılacak üst düzey iPhone LTPO ekranlarının %30’luk bir kısmı için sipariş alabilir ve 2023 yılında iPhone 15/ iPhone 15 Plus modelleriyle elde edeceği %70’lik payı 2024 yılında da devam ettirebilirse, bütün iPhone serisinin en büyük ekran tedarikçisi olma unvanını Samsung’un elinden alabilir.

BOE, Apple’ın tedarik zincirindeki en büyük oyuncu olmak için geçmişte girişimlerde bulunmuş ve bazı kalite kontrol testlerinde sınıfta kalınca, firmanın bu girişimleri başarısız olmuştu.

Halihazırda Samsung, Dinamik Ada özelliği nedeniyle daha gelişmiş bir üretim süreci gerektiren iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max dahil olmak üzere Apple’ın en büyük ekran tedarikçisi olarak öne çıkıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde Samsung’un tahtının sarsılacağını söylemek şimdiden mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple tedarikçilerini çeşitlendirmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!