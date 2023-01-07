Güney Koreli Samsung’un uzun bir süredir beklenen Galaxy S23 ailesi için beklenen gün geldi çattı. Şubat ayında tanıtılması beklenen yeni canavarların bugün tarihi ortaya çıktı. Sızıntıları ile ünlü Ice Universe, Galaxy S23 tanıtım tarihi için beklenen sızıntıyı yaptı.

Ice Universe‘ün açıklamasına göre Galaxy S23 ailesi 1 Şubat 2023 tarihinde resmi olarak tanıtılacak. O gün ön siparişleri başlayacak olan telefonların 8 Şubat 2023 gibi alıcılarına teslim edilmesi bekleniyor. Bu seri yine üç farklı modelden oluşacak. Bunlar ana, Plus ve Ultra olarak isimlendirilecek. Muhtemelen Ultra modeli ön sipariş ile satın alanlara bir takım promosyon hediyeler verilecek.

Breaking！

Galaxy S23 series , February 1st! pic.twitter.com/ACKfp8hFLC — Ice universe (@UniverseIce) January 7, 2023

Galaxy S23’ün özelliklerine bakacak olursak telefonların tamamına Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2 güç verecek. RAM tarafında ana modelin 8 GB RAM, Plus ve Ultra’nın ise 12 GB RAM seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Bu RAM’ler tahmin edebileceğiniz gibi LPDDR5X teknolojisine dayalı olacak. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2’nin overclock özelliği ile hız aşırtma konusunda yeni seri üstün bir deneyim sunabilir.

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Depolamada ise minimumda 256 GB’a yer verilmesi bekleniyor. Maksimumda ise 1 TB‘lık depolamayı göreceğiz. S-Pen özelliğinin yine Ultra modeline özgü olacağını da belirtelim. Kamera tarafında yine Ultra model farkını ortaya koyacak. Ana modellerden daha iyi bir gece çekim özelliğine sahip olacak olan Ultra modelin fiyatının 1.000 doların üzerinde olacağı söyleniyor.

Muhtemelen Samsung da Apple gibi zam yapacak ve 1.200 dolar bandında satılacak. Türkiye pazarına Mart ayı giriş yapması beklenen yeni seri ülkemizde de haliyle zamlı fiyatı ile satılacak. Tahminlerimize göre Ultra model iPhone 14 Pro Max’in fiyat seviyesinde olacak.