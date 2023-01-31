Samsung’un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S23 serisinin tanıtımına saatler kaldı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken, ABD’nin en ünlü telefon operatörlerinden biri yanlışlıkla resmi sitesinde cihazların satış fiyatlarını paylaştı. Görünen o ki, Galaxy S23 serisi Amerika’da yani Apple’ın ülkesinde fiyat artışına uğramayacak!

İşte Galaxy S23 Serisinin ABD Fiyatları!

Her ne kadar operatör firması apar topar fiyatların yer aldığı siteye erişimi engellese de, sitede yer alan bilgiler çoktan internete düşmüş durumda.

Sitede, serinin giriş modeli olan Galaxy S23’ün 799 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı bilgisi yer alıyor. Serinin ortancası olan Galaxy S23+ modelinin başlangıç donanımı içinse 999 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş. Her ne kadar fiyatlar yüksek gibi görünse de Galaxy S22 ve S22+ modelleri de aynı fiyattan satışa sunulmuştu.

En çok merak edilen model olan ve serinin tepesinde yer alan Galaxy S23 Ultra ise 1199 dolarlık başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Galaxy S23 Ultra’nın da Galaxy S22 Ultra ile aynı fiyattan başladığını söylemek mümkün. Galaxy S23 Ultra’da baz depolama seçeneği 128 GB değerinden 256 GB değerine yükseltilmişti. Yani ABD’de kullanıcılar aynı ücreti ödeyerek daha fazla donanım satın alacak.

Apple gibi birçok şirket dünya genelinde artan enflasyonları sebep göstererek fiyat artışına gitmeyi tercih etmişti. Samsung’un buna karşı direndiği ve en çok satış yaptığı pazarlardan biri olan Kuzey Amerika pazarında agresif bir fiyat stratejisi izlediği görülüyor.

Ancak Kuzey Amerika pazarı hacim olarak büyük olsa da, çeşitliliğin oldukça az olduğunu söylemekte fayda var. Öyle ki, bu pazarda rekabetin yalnızca Samsung ve Apple arasında yaşandığını söylemek mümkün. Google ve Motorola da bu pazarın önemli bir oyuncularından olsalar da satış rakamları konusunda Apple ve Samsung ile yarışamıyorlar.

Diğer Bölgeler Bu Kadar Şanslı Değil!

Samsung ABD’de fiyat artışlarına karşı dirense de, diğer bölgelerde durumun farklı olacağı neredeyse kesin. Kısa bir süre önce ortaya çıkan Galaxy S23 serisinin Avrupa satış fiyatları da bunu doğruluyor.

Samsung Avrupa pazarında Galaxy S23 için 100 euro, S23+ ve S23 Ultra modelleri içinse 150 euroluk bir fiyat artışına gitmeyi planlıyor. Bu kararın şimdiden tepki çektiğini söylemek mümkün. Görünen o ki, Samsung ABD pazarında hakimiyet kurmak için diğer pazarları feda edecek.

Ülkemiz için ortaya atılan Galaxy S23 Ultra fiyatı hakkındaki iddialar da bunu doğrular nitelikte. Şu an bir teknoloji marketine girdiğinizde Galaxy S22 Ultra’nın başlangıç modelini 33.000 lira civarına satın alabiliyorsunuz. Galaxy S23 Ultra için ortaya atılan iddialar ise cihazın 65.000 lira gibi dudak uçuklatan bir fiyata sahip olacağını gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 Ultra Türkiye Fiyatı Sızdı! Motor Fiyatına Telefon!

Bizler de serinin fiyatlarını merak ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 serisi bu fiyatlarla başarılı olabiliecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!