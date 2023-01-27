Güney Koreli Samsung 1 Şubat’ta karşımıza Galaxy S23 ailesi ile çıkacak. Etkinliğe günler kala telefonun Avrupa fiyatları belli olmuştu. Bugün ise Galaxy S23 Ultra Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı. iPhone 14 Pro Max seviyesinde bir fiyat politikası izlemesi beklenen Samsung, bu sefer işleri biraz abarttı.

Telefonun 256 GB‘lık sürümü için söylentilere göre Samsung tam 65.000 TL fiyat isteyecek. Bu fiyatlar şimdilik sızdırılan fiyatlar. Ancak kur ve vergileri göz önünde bulundurursak 65.000 TL’lik fiyatın doğru olma olasılığı çok yüksek görünüyor. Avrupa fiyatlarına da zam yapacak olan Samsung, ülkemizde 65.000 TL’ye nasıl telefon satacak büyük merak konusu.

Şimdilik konu ile ilgili olarak Samsung Türkiye cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Bu fiyatlar doğru ise Galaxy S23 serisinin iPhone 14 karşısında iş yapması çok zor görünüyor. Ana modelin fiyatı şimdilik belli değil. Ancak bu sızıntıya bakacak olursak ana model bile 40.000 TL‘nin üzerinde satışa sunulacak.

Kamera tarafında bu yıl büyük atılımlar yapacak olan Samsung, telefonunda Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine yer verecek. Overclock destekli olacak olan bu yonga setine 8 GB / 12 GB RAM eşlik edecek. Kamera özellikleri ile ön plana çıkacak olan telefon her ne olursa olsun 65.000 TL’ye satılması mantıklı görünmüyor. Bu seviyelere çıkınca orta format fotoğraf makineleri satın alınabiliyor. Telefonun kamerası iyi diye 65.000 TL ücret talep edilmemeli.

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Katlanabilir telefonlarda bu seviyeleri görmüştük. Ancak bu yeni bir teknolojiydi ve maliyeti firmalara çok fazlaydı. Koronavirüs pandemisi ile çip krizinin çıkması firmaları iyice zora sokmuş ve katlanabilir telefonların fiyatları 50.000 TL seviyelerine dayanmıştı. Buna rağmen Galaxy Fold 4 bile 38.000 TL bandında ülkemizde satılıyor. Bakalım Samsung Türkiye cephesi konu ile ilgili olarak bir açıklama yapacak mı? Gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.