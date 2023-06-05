Samsung bu yılın Şubat ayında Galaxy S23 serisini piyasaya sürdü. Amiral gemisi telefonlar gelişmiş bir kamera deneyimiyle birlikte gelirken, bazı Galaxy S23 ve Galaxy S23+ kullanıcıları yakın çekimlerde kamera bulanıklığı sorunu yaşadıklarını bildirdi. Şimdi Samsung da Avrupa’daki topluluk sayfasında bu sorunu doğruladı. Şirket, bir yazılım güncellemesi yoluyla bu soruna bir çözümün yolda olduğunu söyledi. Güney Koreli firma ayrıca sorunun arkasındaki nedeni ve bulanıklığı önlemek için geçici çözümü de açıkladı. İşte Samsung’un tavsiyeleri!

Samsung Donanım Sorununu Yazılım Güncellemesi ile Çözmeye Çalışacak!

Büyük sensörlere sahip olan cihazların yakın çekimlerde, özellikle de bir belgeyi çekiyorsanız, kenarları bulanık fotoğraflar çekmesi kısmen normal. Sensör büyük olduğu için odak merkezde çok net olurken, dış kısımlarda bulanıklık yaşanabiliyor. Bu birçok modern akıllı telefonun kamerasında var olan bir sorun.

Samsung, topluluk sayfası aracılığıyla Galaxy S23 ve Galaxy S23+’tan çekilen yakın çekimlerde nesnenin etrafındaki alanın biraz bulanık göründüğünü doğruladı. Şirket ayrıca S23 ve S23+’daki arka kameranın parlak bir diyafram açıklığına sahip olduğunu ve bunun da fotoğrafların arka planının biraz bulanık görünmesine neden olduğunu açıkladı. Samsung, sorunun bir yazılım güncellemesi ile giderileceğini söyledi.

Bu arada Samsung, Galaxy S23 ve Galaxy S23+’daki kamera bulanıklığı sorununu gidermek için bazı geçici çözüm yolları da paylaştı. Samsung, kullanıcıların biraz daha uzaktan fotoğraf çekmelerini veya fotoğraf çekerken telefonu dikey tutmalarını önerdi. Telefonu yatay veya eğik tutmanın arka planın bulanık görünmesine neden olabileceğini de ekledi.

Samsung, Şubat ayında amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S23 serisini piyasaya sürdü. Galaxy S23 ve Galaxy S23+, 48Hz ile 120Hz arasında değişen yenileme hızına sahip FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekran ve oyun modunda 240Hz dokunmatik örnekleme hızı gibi birçok benzerliği paylaşıyor. Her iki telefon da Qualcomm’un en yeni yonga setinin değiştirilmiş bir versiyonu olan Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy tarafından destekleniyor.

Kamera konusunda telefonlar 50 megapiksel birincil geniş açılı sensör, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Telefonlarda ayrıca 12 megapiksellik bir selfie kamerası da bulunuyor.

Bizler de Samsung’un bu donanım sorununu nasıl çözeceğini merak ediyoruz. Şirket, yakın çekim algıladığında bulanıklığı azaltmak için 12MP çözünürlüklü ultra-geniş açılı kameraya otomatik geçişi sağlayacak bir yazılım güncellemesi sunabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 cihazlarınızda bulanık fotoğraf sorunu yaşıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!