Bu ay iki Tensor G2 tabanlı cihaz daha gelecek olsa da, Google’ın Pixel 8 serisinde kullanacağı Tensor G3 işlemcisinde yapacağı bir sonraki yükseltme, görünüşe göre çipin özelliklerinde bazı ciddi yükseltmeler getirecek. Son raporlara göre, Tensor G3 daha modern çekirdekler, en son depolama standardı desteği, yeni bir GPU birimi gibi iyileştirmelerle fazlasıyla önemli bir yükseltme olacak. İşte Pixel 8 serisine güç verecek yeni işlemci!

Tensor G3 Rakiplerini Ağlatmaya Geliyor!

Google Tensor G3 görünüşe göre çekirdek düzenini bir kez daha, bu kez 1+4+4 düzeniyle değiştirecek. Bu, her ikisi de 2+2+4 düzenine sahip olan Tensor ve Tensor G2’den farklı.

Görünüşe göre performans odaklı tek çekirdekte Cortex-X3 CPU’su kullanılacak ve bu çekirdek 3.0GHz hızında çalışacak. Hem performans hem de güç tüketiminde iyi bir denge sunan Cortex-A715’ler ise iki adet dörtlü dizilimden birini oluşturacak. Bu orta çekirdeklerin dördü de 2.45GHz hızında çalışacak. Bu, Tensor G2’de bulunan Cortex-A78’den ileriye doğru atılmış büyük bir adım.

Düşük güç gerektiren basit işlemlerde kullanılacak diğer dörtlü işlemci dizilimini ise 2.15GHz’de çalışan dört adet Cortex-A510 çekirdeği oluşturacak. Bu da geçmiş Tensor nesillerindeki Cortex-A55’e kıyasla çok daha modern bir işlemci göreceğimiz anlamına geliyor.

Tensor G3’te kullanılacak her şeyin 2022 yılında duyurulduğu düşünüldüğünde, Tensor G3’ün Cortex-X4 ve Cortex-A720 içereceği söylenen Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla bir nesil geride olduğunu söylemek mümkün. Yine de Tensor G3’teki yükseltmeler onu rakiplerine hiç olmadığı kadar yakın yapacak.

Bu yükseltmeler tek başına CPU’nun performansına ve verimliliğine sağlam bir destek sağlayacak. Bu aynı zamanda güvenlik yükseltmelerine olanak tanıyan ARMv9 desteğini de beraberinde getiriyor. Raporlara göre Pixel 8, bellek tabanlı saldırıları önlemeye yardımcı olmak için Arm’ın Bellek Etiketleme Uzantılarını kullanacak. ARMv9 desteği aynı zamanda Google’ın Pixel 7’de zaten uzaklaştığı 32 bit desteğini de tamamen ortadan kaldıracak.

Yükseltmenin bir diğer önemli noktası da depolama ile ilgili. Bu yeni çip, Pixel 8’in Galaxy S23 Ultra ve OnePlus 11 gibi cihazlarda kullanılan daha hızlı ve daha verimli UFS 4.0 depolamayı desteklemesine olanak tanıyor. GPU da önemli bir yükseltme alıyor ve Tensor G3’ün Arm’ın yeni Mali-G715 GPU’suyla geleceği bildiriliyor. Bu en yeni nesil GPU değil, ancak 10 çekirdeğe sahip olan bu güçlü GPU, ışın izleme desteği de dahil olmak üzere önemli bir yükseltme sağlayacak.

Daha önce bildirildiği gibi, Pixel 8’in Tensor G3 çipi modeme herhangi bir değişiklik getirmeyecek. Tensor G2’deki Exynos 5300 modemle gelen büyük yükseltme düşünüldüğünde bu zaten iyileştirme gereken bir alan değil. Zaten daha önce yapılan testlerde Pixel’lerin modem performansının Qualcomm ile eşdeğer olduğu ortaya çıkmıştı.

Google Tensor G3’ün de Samsung’un fabrikalarında üretilen 4nm’lik bir çip olması bekleniyor. Pixel 8 serisininse Ekim 2023’te gelmesi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Tensor G3 rakiplerine yetişebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!