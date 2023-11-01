Galaxy S23 One UI 6 bir süredir konuşuluyordu. Eylül ayının sonlarında Samsung, One UI 6 Beta 4’ü kullanıma sunmuştu. Beta sürümünün dağıtımına devam eden Samsung, Ekim ayı içerisinde de Galaxy S23 serisi için One UI 6 Beta 6’yı piyasaya sürmeye başlamıştı. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 6 güncellemesini stabil olarak kullanıma sundu. Detaylara bakalım.
Galaxy S23 One UI 6, S91xBXXU3BWJM yazılım sürümü ile piyasaya sürüldü. Galaxy S23 One UI 6, Hindistan’daki Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modelleri için kullanıma sunuldu. Samsung henüz Galaxy S23 FE için güncelleme sunmadı. One UI güncellemesi şimdilik sadece Hindistan’da kullanılabiliyor. İlerleyen günlerde ise diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.
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Samsung Galaxy S23 Neler Sunuyor?
- 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma
- Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti
- Adreno 740 GPU
- 8 GB LPDDR5X RAM
- 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB / 512 GB UFS 4.0 depolama
- One UI 5.1 ile Android 13
- Çift SIM (nano + nano)
- f/1.8 diyaframa sahip 50MP ana kamera, f/2.2 diyaframa sahip 12MP 120 derece Ultra Geniş sensör, ve f/2.4 diyaframlı 10MPTelefoto lens
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera
- Toza ve Suya dayanıklı (IP68)
- Boyutları 146,3 x 70,9 x 7,6 mm
- Ağırlık: 167g
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC
- 25W hızlı şarj destekli 3.900 mAh kapasiteli batarya