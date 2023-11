Galaxy S23 One UI 6 bir süredir konuşuluyordu. Eylül ayının sonlarında Samsung, One UI 6 Beta 4’ü kullanıma sunmuştu. Beta sürümünün dağıtımına devam eden Samsung, Ekim ayı içerisinde de Galaxy S23 serisi için One UI 6 Beta 6’yı piyasaya sürmeye başlamıştı. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 6 güncellemesini stabil olarak kullanıma sundu. Detaylara bakalım.

Galaxy S23 One UI 6, S91xBXXU3BWJM yazılım sürümü ile piyasaya sürüldü. Galaxy S23 One UI 6, Hindistan’daki Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modelleri için kullanıma sunuldu. Samsung henüz Galaxy S23 FE için güncelleme sunmadı. One UI güncellemesi şimdilik sadece Hindistan’da kullanılabiliyor. İlerleyen günlerde ise diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S23 Neler Sunuyor?