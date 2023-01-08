Samsung Galaxy S23+’ın ön ve arka detaylarını gösteren videosu sızdırıldı. Cihazın tasarımı hakkında daha fazla bilgi vermeyen Twitter gönderisi söylentilere göre cihaz çok yüksek çözünürlüklü bir ekran, çok hızlı işlem birimi ve çok gelişmiş bir kamera sistemi gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca Samsung Galaxy S23+ cep telefonu piyasasında oldukça etkili bir rakip olmayı vaat ediyor.

Samsung’un Kolombiya sayfasında görülen etkinlik tarihi sitesinde eklendi. Bu kapsamda Galaxy Unpacked etkinliği 1 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşecek. Samsung’un bu etkinliğinde Galaxy S23 serisi de tanıtılacak.

Telefon serisinin zaten uzun zamandır 2023’ün ikinci ayında tanıtılması bekleniyordu. Sızıntılar gerçek oldu ve Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini yanlışlıkla paylaştı.

3 model olarak karşımıza çıkması beklenen telefonun daha önceden sızdırılan özellikleri şu şekilde:Samsung’un merakla beklenen serisinin aynı zamanda fiyatları da daha önce sızdırılmıştı. Bu kapsamda Samsung Galaxy S23’ün fiyatının 799 dolardan, S23 Plus’ın 899 dolardan, S23 Ultra’nın ise 1.199 dolardan başlaması bekleniyor.

An alleged live demo video and a picture of the rear side of the Samsung Galaxy S23+ showed up online! 👀 pic.twitter.com/cRWgOpgrog — Alvin (@sondesix) January 8, 2023

Galaxy S23’ün 6.1 inç Super AMOLED ekranının 2240×1080 çözünürlüğünde 422 ppi, 120Hz ekran yenileme hızında olması bekleniyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacağı söylenen cihazın, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunacağı da aktarılıyor. Ön kamera 10 Megapiksel olacakken, arka kameralar 50 Megapiksel, 10 Megapiksel ve 12 Megapiksel olacak.

Galaxy S23 serisinin beklenen RAM ve depolama seçenekleri de ortaya çıktı



128 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23

– Galaxy S23 256 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23; Galaxy S23+; Galaxy S23 Ultra

– Galaxy S23; Galaxy S23+; Galaxy S23 Ultra 512 GB depolama ve 8 GB RAM – Galaxy S23+

– Galaxy S23+ 512 GB depolama ve 12 GB RAM – Galaxy S23 Ultra

– Galaxy S23 Ultra 1 TB depolama ve 12 GB RAM – Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 serisi iddia edilen fiyatı