OPPO, geçtiğimiz yıl Çin pazarına özel OPPO Reno 8T modelini tanıtmıştı. Bugün gelen bilgilere göre ise Reno 8T’nin Avrupa sürümü yakında tanıtılacak. Telefon, özelliklerinde önemli ölçüde farklılık gösterilecek iki versiyonda sunulacak gibi görünüyor. Gelin telefonun detaylarına göz atalım.

OPPO’nun çok ses getiren telefonu Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 695 ile geliyor. RAM tarafında 8 GB LPDDR4X RAM kullanan telefon depolama tarafında ise UFS 2.2 teknolojisini barındırıyor. OPPO’nun yeni modeli 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli OLED ekrana sahip.

Kamera tarafında ise bu telefon çok iddialı. Telefonun arkasında 108 Megapiksel ana, 2 Megapiksel derinlik ve 2 Megapiksel makro lens yer alıyor. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ve 67W hızlı şarj destekli 4.800 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun bir de 4G’li sürümü bulunacak.

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4G’li sürümde bu özelliklerden farklı olarak işlemci tarafında MediaTek’in Helio G99 yonga setini göreceğiz. Bu her iki model de Hindistan BIS düzenleyicisinin veritabanında aydınlandı. Tanıtımınlarının ise ay sonunda yapılması bekleniyor. Ancak bu modeller Avrupa ve Türkiye pazarında farklı isimlere sahip olabilir. Bu modellerin Avrupa pazarına OPPO F23 ve F23 Pro olarak isimlendirileceği söyleniyor.

Fiyat açısından uygun yollu bir politika izleyecek olan OPPO’nun yeni modellerini Türkiye pazarına ne zaman sunacağı şimdilik bilinmiyor. Bakalım bu modelleri taksitle satın alabilecek miyiz? Bildiğiniz gibi 12.000 TL altındaki telefonlarda taksit sayısı uzatıldı. Umarız yeni telefonlar 12.000 TL’nin altında bir fiyata sahip olur.