Samsung, Galaxy S23 serisini uydu bağlantısı ile piyasaya sürebilir. Güney Koreli ET News’ten alınan bilgiler, büyük teknoloji şirketinin bir sonraki amiral gemisi modellerine teknoloji sağlamak için ABD merkezli Iridium Communications ile çalıştığını gösteriyor.

Bu onaylanırsa, Güney Koreli dev Apple’ın ayak izlerini takip edecek. Bu yıl, iPhone 14 serisi acil durumlarda uydu iletişimi desteğini ön plana çıkardı.

ET News, Galaxy S23’ün yeni bağlanabilirliği hakkında varsayılan ayrıntıları ortaya çıkardı. Apple’ın yalnızca acil durumlarda çalışan teknolojisinin aksine, Samsung’un telefonları düşük çözünürlüklü metin ve resim mesajları gönderebilecek.

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Verilen bilgiye göre, Güney Koreli büyük teknoloji şirketi antenin boyutu gibi bazı teknik sorunları aşmayı ve yeni bir RF-modem sistemi oluşturmayı başarmış olacak. Bu, mobil cihazlarda uydu iletişimi olanaklarını genişletmiştir.

Daha fazlası için Samsung, Iridium Communications’ın alçak yörüngede çalışan 66 uydusunu kullanmayı planlıyor. Bu şekilde, Galaxy S23 sahipleri her zaman iki şirket tarafından sürdürülen ağa bağlı olacaklar.

Ücretli mi yoksa ücretsiz hizmet mi?

Samsung’un yeni iletişim formatı Huawei’nin Çin’deki projesine benziyor. Çin BeiDou uydularının desteği ile Huawei Mate 50, sınırlı metin mesajları göndermenize ve almanıza olanak tanır.

Galaxy S23’ün hizmetinin Apple’ın iPhone 14 kullanıcıları için sunduğu gibi ücretsiz olup olmayacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak daha geniş kullanım alanı nedeniyle şirketin ya da operatörlerin uydu bağlantılarında mesajlaşma için ücret talep etmesi mümkün.

Her halükarda, bu ayrıntılar ancak Samsung’un yeni üst düzey cihazlarının duyurulmasıyla teyit edilecektir. Söylentilere göre cihazların Ocak 2023’te duyurulması bekleniyor.

Kaynak: ET News, XDA Developers