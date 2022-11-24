OPPO, söz verdiği gibi Reno9, Reno9 Pro ve Reno9 Pro+ akıllı telefonlarını içeren Reno9 serisini duyurdu. Telefonlar, 2160Hz ultra yüksek frekanslı PWM karartma özelliğine, 6,7 inç FHD + 120Hz OLED ekrana sahip. Ayrıca Simetrik 3D tasarıma, delikli ekrana ve halka şeklinde LED flaşa sahip.

Reno9 Snapdragon 778G işlemci, Reno9 Pro Dimensity 8100-MAX’a sahiptir ve Reno9 Pro+ düşük saatli (3GHz) Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile donatılmıştır.

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Reno9 ve Reno9 Pro, bir önceki modele göre %10 soğutma performansı artışı sunan 5600mm² soğutma alanına ve 3100mm² VC sıvı soğutma alanına sahiptir. Pro+, %50 soğutma performansı iyileştirmesi sunan Havacılık ve Uzay sınıfı elmas soğutma sistemine, ultra yoğunluklu grafite, 5612mm² soğutma alanına, %74 daha fazla dağıtma alanına ve 3165mm² VC soğutma alanına sahiptir.

Serinin standart modelinin ana kamerası 64 megapiksellik bir sensöre sahip. Ana kameraya ise 2 megapiksel monokrom sensör eşlik ediyor. Şirket, Reno 9 Pro’da ise ana kamerada 50 megapiksellik Sony IMX890’dan yana tercihini kullanmış. Ek olarak 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ile donatılıyor. Ayrıca her iki modelin ön tarafında otomatik odaklama destekli 32 megapiksel RGBW özçekim kamerası bulunuyor.

Reno 9 Pro+’ta ise durum biraz farklı. Serinin en güçlü oyuncusunun ana kamera görevi 50 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX890 sensöre verilmiş. Modelin ana kamerası, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel çözünürlüklü monokrom lens ile destekleniyor.

Gold versiyonu “Gold Silk Glass Technology & Weaving Feather Pattern Technology” özelliğine sahiptir. Şirket, dokuma deseni işlemi sayesinde camın kristal bir yapı oluşturduğunu ve büyümeyi önceden belirlenmiş bir yönde düzenlediğini ve bir parça siyah cam üzerinde iki farklı doku yapısı oluşturduğunu söylüyor.

İçindekiler Fiyatlar

Fiyatlar

Oppo Reno 9

8GB + 256GB – 2499 yuan (350 dolar)

12GB + 256GB – 2699 yuan (378 dolar)

12GB + 512GB – 2.999 yuan (420 dolar)

Oppo Reno 9 Pro

16GB + 256GB – 3499 yuan (490 dolar)

16GB + 512GB – 3799 yuan (531 dolar)

Oppo Reno 9 Pro+

16GB + 256GB – 3999 yuan (559 dolar)

16GB + 512GB – 4399 yuan (615 dolar)