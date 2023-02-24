Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 FE (Fan Edition) üzerinde çalışılıyor olabilir. Samsung bildiğiniz gibi kısa süre önce birden fazla pazarda Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra‘yı piyasaya sürdü. Söylentilere göre Galaxy S23 FE, Galaxy S23’ten daha aşağıda konumlandırılabilecek uygun fiyatlı bir model olacak.

Galaxy S23 FE, muhtemelen Ocak 2022’de çıkan Galaxy S21 FE’nin yerini alacak. Bu da, önceki raporlara göre iptal edildiği bildirilen Galaxy S22 FE’nin yerine Galaxy S23 FE’nin geleceğine işaret ediyor. Peki, bu model özellikleri ile Android tutkunlarına neler sunacak?

Sızıntıyı ortaya çıkaran OreXda‘ya göre Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci Galaxy S23 FE’ye güç sağlayacak. Bilmeyenleriniz için OnePlus 11R, Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 5, Snapdragon 8 Plus Gen 1 destekli telefonlar konumunda yer alıyor. Samsung da bu canavarlar ile mücadele edecek gibi görünüyor.

Samsung henüz bir FE modelinin varlığını doğrulamadı. Ancak Güney Koreli yayın organı Daily Hankooki tarafından hazırlanan bir rapor, Galaxy S23 FE’nin bu yıl Ağustos veya Eylül aylarında piyasaya çıkacağını belirtiyor. S23 FE’nin diğer özelliklerine rağmen telefonun Galaxy S23 / S23+’ın düşük sürümlü bir versiyonu olarak gelmesi bekleniyor.

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Telefonun fiyatının ise 660 dolar civarında olacağı söyleniyor. Ayrıca Samsung’un Mart ayında Galaxy A34 ve Galaxy A54’ü piyasaya sürmesi bekleniyor. Raporlar, Samsung’un 108 megapiksel birincil kameraya sahip ilk A serisi telefonu olarak geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A73 olarak gelmesi beklenen Galaxy A74’ü piyasaya sürmeyi planlamadığını ortaya koydu. Bu nedenle, Galaxy S23 FE’nin Galaxy A54 ve Galaxy S23 arasında konumlandırılabileceği anlaşılıyor.