Galaxy S23 FE geçtiğimiz günlerde ülkemizde ve birçok dünya ülkesinde satışa sunulmuştu. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy S23 FE modeli için iki yeni renk seçeneğini piyasaya sürüyor. Detaylara bakalım.

Akıllı telefonun Hindistan pazarı için “Special Edition” versiyonu piyasaya sürülecek. Galaxy S23 FE’nin Special Edition modeli İndigo ve Mandalina renk seçenekleri ile gelecek. Bu renk seçeneklerinin ülkemize gelip gelmeyeceği ise belirsiz.

Galaxy S23 FE Neler Sunuyor?

Galaxy S23 FE, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Galaxy S23 FE’nin 128 GB versiyonu 23.999 TL, 256 GB versiyonu ise 24.999 TL’den satışa çıktı. Bu linkten resmi satın alma kanalına ulaşabilirsiniz.