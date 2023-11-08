MediaTek, Çin’de yaptığı lansman ile Dimensity 9300 işlemcisini duyurdu.
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MEDIATEK GOLÜ ATTI! | MediaTek Dimensity 9300 Neler Sunuyor?
Yapılan ilk testlerde Snapdragon 8 Gen 3’lü Xiaomi 14 ve Apple A17 Pro işlemcisine sahip iPhone 15 Pro modellerini geride bırakabilen Dimensity 9300, All Big Cores adını verdiği sistem ile sadece yüksek performans çekirdeklerini ve ARM’ın en yeni teknolojilerini kullanıyor.
Bu videoda da Aydoğan ilk sonuçları sizlerle paylaşıyor.
MediaTek Dimensity 9300 Özellikleri
- Üretim Süreci: TSMC 3. Nesil 4 nm
- Ana Çekirdek: 1x ARM Cortex X4, 3,25 GHz
- Yüksek Performans Çekirdekleri: 3x ARM Cortex-X4, 2,85 GHz
- Performans Çekridekleri: 4x ARM Cortex-A720, 2 GHz
- Çekirdek Yapısı: 4 + 4 + 0
- Grafik: ARM Immortalis-G720 MC12, 1,3 GHz
- Bellek: LPDDR5T Bellek Yapısı, 9600 Mbps
- Depolama: UFS 4.0 + MCQ
- Kamera: Imagiq 990
- Ekran: MediaTek MiraVision 900
- Bağlantı: Wi-Fi 7 (6,5 Gbps), Sub-6Ghz 5G, Bluetooth 5.4