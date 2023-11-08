MediaTek, Çin’de yaptığı lansman ile Dimensity 9300 işlemcisini duyurdu.

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Yapılan ilk testlerde Snapdragon 8 Gen 3’lü Xiaomi 14 ve Apple A17 Pro işlemcisine sahip iPhone 15 Pro modellerini geride bırakabilen Dimensity 9300, All Big Cores adını verdiği sistem ile sadece yüksek performans çekirdeklerini ve ARM’ın en yeni teknolojilerini kullanıyor.

Bu videoda da Aydoğan ilk sonuçları sizlerle paylaşıyor.

MediaTek Dimensity 9300 Özellikleri