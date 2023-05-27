OnePlus geçtiğimiz ay OnePlus Nord CE 3 Lite isimli akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Çinli markalar genelde Çin pazarına özel ürettikleri akıllı telefonlarını başka bir isimle küresel pazara da sunuyor. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus CE 3 Lite’ın küresel versiyonu olacağı düşünülen OnePlus Nord N30 5G Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara bakalım.

Nord N30 5G, Geekbench testinde CPH2513 model numarasıyla tespit edildi. Bu model numarası CE 3 Lite ile aynı. Geekbench testinde yonga seti olarak Snapdragon 695 görüldü. Bu yonga setine 8 GB RAM’e sahip. CE 3 Lite da bu özelliklere sahipti. Bundan mütevellit OnePlus Nord N30 5G ile OnePlus CE 3 Lite’ın aynı akıllı telefonlar olacağı neredeyse kesinleşti.

OnePlus Nord N30 5G Ne Sunacak?

Sızıntılara göre OnePlus Nord N30 5G, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bunun yanı sıra ekran 6.72 inç büyüklükte olacak. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel tercih edilecek.

Nord N30 5G, kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 67W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise OnePlus Nord N30 5G, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılayacak. 108 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte bokeh kamerası eşlik edecek. Nord N30 5G, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak.

OnePlus akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme gibi rakipleri buna nasıl karşılık verecek.