Samsung bildiğiniz gibi 1 Şubat tarihinde Galaxy S23 ailesini tanıtacak. Ana, Plus ve Ultra model olmak üzere üç farklı model tanıtacak olan Samsung, sızıntılara bugün de engel olamadı ve telefonun web sitesinde yayınlanacak olan tüm görseller sızdı.

Sızıntıları ile bilinen Ice Universe, Çin’in Twitter’ı bilinen Weibo sayfasında, ona göre Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus’ın resmi posterleri olan birçok görüntü yayınladı. Bu resimler daha önce telefonlar hakkında söylenenleri doğruladı.

Resimlerden biri Galaxy S23 Plus’ın pilinin kapasitesini gösteriyor. Görsele göre Plus modelde 4700 mAh kapasiteli batarya yer alacak. Ana modelin paketinin görüntüsü çok ilginç görünüyor. Ana modelin kutu içinde kablo ve ataştan başka bir şey olmayacak. Yani Samsung yine şarj adaptörüne kutu içeriğinde yer vermeyecek.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 8 GB RAM’den beslenecek olan bu canavarlar performans konusunda kullanıcılarını üzmeyecek. Son gelen bilgilere göre Ultra modelin Türkiye fiyatı tam 65.000 TL olacak. Samsung’un Avrupa pazarındaki fiyat politikasını yükseltmesi oldukça ilginç olacak. Samsung’u diğer firmaların da 2023 yılı içerisinde izlemesi bekleniyor.

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Ana modelin kamera bölümünde ise 12MP ve 10MP sensörlere ek olarak 50MP ana kameraya yer verilecek. Ön tarafta ise 12MP kamera yer alacak. Ultra modelde ise 200MP ISOCELL HP2 sensörü ile adeta şov yapacak. Ayrıca arkada 12MP + 10MP + 10MP sensörlere sahip olacak.