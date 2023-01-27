Birçok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da kıyasıya bir rekabet sürüyor. Bunu sadece akıllı telefon veya bilgisayarlar olarak düşünmeyin. TV’ler, akıllı saatler, TWS kulaklıklar ve tüm bunların parçaları da cabası. Ekran tarafına baktığımızda da dünya genelinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ekran paneli üreticisi bulunuyor. Bunların başta gelenleri ise LG, Samsung, TCL gibi markalar. Tüm markalardan en dikkat çekeni şüphesiz Samsung ve LG.

Ekran teknolojileri gelişmeye devam ediyor. Ekran teknolojileri gelişirken bir yandan da maliyetler azalıyor, daha ucuz ve daha kaliteli paneller karşımıza çıkıyor. OLED teknolojisi bir zamanlar sadece premium ürünlerde kullanılıyordu. Geldiğimiz noktada bugün orta segment akıllı telefonlarda bile OLED panellere rastlayabiliyoruz. OLED teknolojisini en son gördüğümüz alanlardan biri de dizüstü bilgisayarlar.

LG kendisi çok büyük bir panel üreticisi olmasına rağmen çıkardığı ilk OLED dizüstü bilgisayarında Samsung bir panel kullandı.

LG, 14 inç ve 16 inç ekran seçeneklerine sahip OLED dizüstü bilgisayarı olan Gram Style serisini duyurdu. Gelen son raporlara göre bu dizüstü bilgisayarlar Samsung Display’in sert OLED panelleri kullanılarak üretiliyor.

Sert OLED paneller, plastik kullanan esnek panellere sahip OLED panellerden daha ucuz olan cam alt tabakalar kullanmasıyla öne çıkıyor. Samsung Display şu anda Güney Kore’deki fabrikasında orta sınıf akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi BT ürünlerine yönelik sert paneller üretiyor.

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LG kendi başına oldukça büyük bir ekran paneli üreticisi. Öyle büyük ki günümüzde kullanılan iPhone’ların, Apple Watch’ların büyük bir çoğunun ekranını LG üretiyor. Dizüstü bilgisayar kanadında yaptığı Samsung hamlesinin sebebi bundan mütevellit anlaşılamadı.