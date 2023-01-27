Corning, yayınladığı bir haber bülteninde Samsung’un Gorilla Glass Victus 2‘yi yeni nesil Galaxy amiral gemisi telefonlarının bir parçası olarak kullanacağını duyurdu. Her iki şirketin üst düzey yöneticileri de yaklaşan Samsung Galaxy amiral gemisi telefonlarının Corning Gorilla Glass Victus 2’yi kullanan ilk cihazlar olacağını paylaştı.

Corning, beton gibi pürüzlü yüzeylerde daha iyi düşme performansına sahip olduğu belirtilen Gorilla Glass Victus 2’yi Kasım 2022’de tanıttı. Corning, laboratuvar testlerinde Gorilla Glass Victus 2’nin beton benzeri bir yüzeyde 1 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklı olduğunu söylüyor.

Yeni teknoloji %22 oranında “tüketici öncesi” geri dönüştürülmüş içerikle geliyor ve bu da Corning’e Çevresel İddia Doğrulama İşareti verdi. Corning Galaxy S23 serisinden bahsetmemiş olsa da, teknolojinin bu cihazlarla birlikte geleceğini varsaymak zor değil. Samsung’un Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Müdürü yeni cam hakkında bir açıklama yaptı:

“Yeni nesil Galaxy Flagship telefonlarımız Corning Gorilla Glass Victus 2 kullanan ilk cihazlar olacak. Bunlar aynı zamanda daha iyi dayanıklılık ve gelişmiş sürdürülebilirlik sunacak”.

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Corning ayrıca “en yeni Galaxy telefonlarından” da bahsetti; “Marka ile uzun süreli ortaklığımızı sürdürmekten ve en son yeniliklerimizin yeni Galaxy telefonlarında hayati bir rol oynamasından gurur duyuyoruz”. dedi.

Samsung, Galaxy S23’ü 1 şubat’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Galaxy S23 modellerinin resmi teknik özellikleri ve sözde perakende satış fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca kapsamlı bir şekilde sızdırıldı.