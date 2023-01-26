Güney Koreli Samsung, 1 Şubat‘ta beklendiği gibi karşımıza Galaxy S23 serisi ile çıkacak. Samsung’u her fırsatta eleştiren sızıntı devi Ice Universe yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S23 Ultra için bugün iddialar ortaya attı. Ice Universe‘e göre yeni canavarda video çekim yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdi.

Sızıntı devi; Galaxy S23 Ultra‘da arka plan bulanıklığı ile portre video çekiminin kalitesinin selefinden çok daha iyi olacağını söyledi. Yeni akıllı telefon, portre videolarını saniyede 30 kare hızında 4K çözünürlükte kaydedebilecek. Galaxy S22 serisi bu tür videoları saniyede 30 kare hızında 1080p çözünürlükte kaydediyor. Daha önce Samsung Galaxy S23 serisinin saniyede 30 kare hızında 8K çözünürlükte normal videolar kaydedebildiği de sızdırılmıştı.

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Ayrıca Samsung’un sadece Galaxy S23 Ultra portre video modundaki çözünürlüğü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda konunun arka plandan ayrılmasını ve arka plan bulanıklığının kalitesini de iyileştirdiğini söyledi. Ice Universe, Galaxy S23 Ultra’nın kamerasının iyi bir sıcaklık dengesinin olacağını ve daha doğal fotoğraf işleme yeteneğine sahip olacağını belirtiyor.

Mart ayında ülkemize de gelmesi beklenen bu yeni seri sunacağı özellikler ve fotoğraf yetenekleri ile bu yılın şüphesiz en iyileri arasında yer alacak. Fiyat açısından iPhone 14’ü izlemesi beklenen Samsung’un Ultra modeli için Pro Max’ten de pahalı bir politika izleyeceği de söylentiler arasında yer alıyor.