Samsung, en yeni amiral gemisi Galaxy S23 serisinde zekice ancak çok basit bir çözüm uyguladı. Menüde USB Güç Dağıtımını Duraklat adlı bir seçenek yer alıyor. Bu etkinleştirildiğinde, telefonun pili şarj olmuyor bunun yerine cihaz doğrudan güç kaynağından güç alıyor.

Batarya baypas sistemi, telefonun uzun süre yük altında kullanıldığı durumlarda avantaja sahip. Örneğin oyunlarda. Cihaza güç sağlar ve pili aynı anda şarj ederseniz, telefonun önemli ölçüde ısınmasının eşlik ettiği yüksek güce ihtiyacınız vardır.

Deney, oyunda telefon normal şekilde çalıştırıldığında tüketimin 17W olduğunu ve pil baypas sistemini açarsanız tüketimin sadece 6W yani üç kat daha az olacağını gösterdi. Doğal olarak, telefon minimum düzeyde ısınıyor. Ayrıca, bu teknoloji, tam şarj ve deşarj döngülerinin sayısı azaldıkça pilin ömrünü uzatmanıza olanak tanıyor.

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Batarya yüzde 20’den fazla şarj edildiğinde teknolojinin çalıştığına dikkat etmek önemlidir. Yani, şebeke gücü beklenmedik bir şekilde kesilirse, telefon otomatik olarak pil gücüne geçeceğinden oyunda veya uygulamada hiçbir veri kaybolmuyor.

Samsung’un Apple’ın MacBook‘larında kullandığı teknolojiyi telefonlarına getirmesi oldukça mantıklı bir çözüm. Özellikle oyunlarda bu özellik telefonun ömrünü uzatacağı gibi performansta da ciddi bir artış sağlayacaktır. Android işletim sistemini One UI 5.1 ile özelleştiren Samsung’dan sonra diğer üreticilerin de buna benzer bir özelliği güncelleme ile telefonlarına sunması muhtemel görünüyor.