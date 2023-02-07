Samsung ve LG fabrikalarını OLED ekranlı ilk iPad‘lerin seri üretimi için hazırlıyor. Haberde ekranlar, esnek ve sert OLED teknolojilerini kullanacaklar ve bu “hibrid” paneller olarak tanımlanacak. Apple söylentileri konusunda kendini kanıtlamış bir geçmişe sahip olan ekran endüstrisi analisti Ross Young’a göre Apple, OLED ekranlı yeni 13 inç MacBook Air, 11.1 inç iPad Pro ve 13 inç iPad Pro modellerini 2024 yılında tanıtmayı planlıyor. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo da OLED ekranlı ilk MacBook’un önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesini bekliyor.

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Young daha önce yeni MacBook Air ve iPad Pro modellerinin, daha fazla parlaklık için iki kırmızı, yeşil ve mavi emisyon katmanına sahip “iki yığınlı” OLED ekranlar kullanacağını söylemişti. Ayrıca tüm cihazların 120Hz’e kadar yenileme hızı için ProMotion’ı destekleyeceğini söyledi.

Mevcut tüm iPad ve MacBook’larda arkadan aydınlatmalı LCD ekranlar bulunurken, OLED ekranlar kendinden yayılan piksellere sahip ve arkadan aydınlatma gerektirmiyor, bu da daha yüksek kontrast oranı, daha yüksek renk doğruluğu ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Apple, iPhone SE hariç en yeni Apple Watch ve iPhone modellerinde OLED ekranları zaten kullanıyor.

Bu arada, Apple Watch Ultra’nın 2024 yılında microLED ekrana geçmesi ve diğer Apple ürünlerinin de birkaç yıl içinde bunu takip etmesi bekleniyor. microLED, Apple’ın OLED’den sonra benimseyeceği bir sonraki ekran teknolojisi olacak ve daha yüksek kontrast oranı, daha fazla parlaklık ve daha düşük güç tüketiminin önünü açacak.