Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini tanıttı. Bugün bu haberde sizlerle bir önceki nesil olan Galaxy S22+ ve bugün tanıtılan Galaxy S23+ modelini karşılaştıracağız. Bakalım Samsung bu yıl özellik tarafında yeni canavarında neleri değiştirmiş? Lafı uzatmadan karşılaştırmamıza göz atalım.

İçindekiler Ekran

Batarya Donanım Kamera



Ekran

Galaxy S22+ ve Galaxy S23+ 6.6 inç büyüklükte Dynamic Amoled bir ekrana sahip. Her iki cihazda da ekran yenileme hızı ise 120 Hz seviyesinde. Ekran tarafında herhangi bir değişme olmamış diyebiliriz. Her iki ekran da 1750 nit parlaklığa sahip. ancak yeni modelin bir tık daha iyi bir panel ile geldiği söyleniyor. Bunun yanıtını yakında yayınlanacak olan DisplayMate derecelendirmesi ile öğrenebiliriz.

Batarya

Batarya tarafında Galaxy S22+, 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor. Galaxy S23+ ise selefinden çok küçük bir farkla 45W kablolu hızlı şarj destekli 4700 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor.

Donanım

Donanım tarafına geldiğimizde Galaxy S22+, Snapdragon 8 Gen 1 ile bizleri karşılıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama eşlik ediyor.

Galaxy S23+’a geldiğimizde ise bizleri selefinin kullandığı yonga setinin bir üst versiyonu olan Snapdragon 8 Gen 2 karşılıyor. Bu yonga setine ise 8 GB RAM’in yanı sıra 256 GB/ 512 GB dahili depolama eşlik ediyor. S23 serisine bulunan Snapdragon 8 Gen 2’nin piyasadaki en güçlü Snapdragon 8 Gen 2 olduğunu ve Samsung’a özel olduğunu belirtelim.

Kamera

Kamera tarafında Galaxy S22+ üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra Galaxy S22+ selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlükte bir kameraya sahip.

Serinin yeni nesli Galaxy S23+’ta aynı arka kamera kurulumu kullanılmış. Ön kamerada ise 2 MP çözünürlükte bir artış mevcut. Galaxy S23+’ın ön kamerası 12 MP çözünürlükte.

Karşılaştırma bu şekildeydi. Yan yana koyup baktığımızda tasarımsal olarak aynı olan iki cihazın özelliklerinin de hemen hemen aynı olduğu gözler önüne serildi. Ancak şöyle bir durum da var. Galaxy S23 ile Galaxy S23+ arasında da çok bir fark bulunumuyor. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan paylaşmayı unutmayın.