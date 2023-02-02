Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini tanıttı. Bugün bu haberde sizlerle bir önceki nesil olan Galaxy S22 ve yeni tanıtılan Galaxy S23 modelini karşılaştıracağız. Bakalım Samsung yeni amiral gemisi modelinde ne gibi yeni teknolojilere yer vermiş?

İçindekiler Ekran

Batarya

Donanım

Kamera

Ekran

Galaxy S22 ve Galaxy S23 6.1 inç büyüklükte Dynamic Amoled bir ekrana sahip. Her iki cihazda da ekran yenileme hızı ise 120hz. Ekran tarafında herhangi bir değişme olmamış. Ancak yeni modelin ekranı muhtemelen bir tık daha iyi bir deneyim sunacak.

Batarya

Batarya tarafında Galaxy S22, 25W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor. Galaxy S23 ise selefinden çok küçük bir farkla 45W kablolu hızlı şarj destekli 3900 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor.

Donanım

Donanım tarafına geldiğimizde Galaxy S22, Snapdragon 8 Gen 1 ile bizleri karşılıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor.

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Galaxy S23’e geldiğimizde ise bizleri selefinin kullandığı yonga setinin bir üst versiyonu olan Snapdragon 8 Gen 2 karşılıyor. Bu yonga setine ise 8 GB RAM’in yanı sıra 128 GB/ 256 GB/ 512 GB dahili depolama eşlik ediyor.

Kamera

Kamera tarafında Galaxy S22 üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra Galaxy S22 selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlükte bir kameraya sahip.

Serinin yeni nesli Galaxy S23’te aynı arka kamera kurulumu kullanılmış. Ön kamerada ise 2 MP çözünürlükte bir artış mevcut. Galaxy S23’ün ön kamerası 12 MP çözünürlükte.

Karşılaştırma bu şekildeydi. Yan yana koyup baktığımızda tasarımsal olarak aynı olan iki cihazın özelliklerinin de hemen hemen aynı olduğu gözler önüne serildi. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan paylaşmayı unutmayın.