Samsung, Galaxy S21 FE 5G adlı yeni modelini geçtiğimiz aylarda piyasaya sürmüştü. Bu yeni versiyonun en önemli özelliği, orijinal versiyonda bulunan Exynos 2100 yonga setinin yerine Snapdragon 888 yonga setinin kullanılması olmuştu. İlk etapta Hindistan pazarı için satışa sunulan cihaz Galaxy S21 FE 5G nihayet Türkiye topraklarına adım attı.

Galaxy S21 FE 5G Türkiye Pazarına Açıldı, Bunu Kim Alacak?

Galaxy S21 FE 5G, 155.7 x 74.5 x 7.9mm boyutlarında ve 177 gram ağırlığında olacak. Cihaz, lacivert, zeytin, grafit ve lavanta olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulmuştu. Ancak ülkemizde satışa sunulan model sadece zeytin, yani yeşil diyebileceğimiz renkle satışa sunulmuş durumda.



Cihaz, 6.4 inçlik bir Dinamik AMOLED 2X ekranla donatılmış ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran özelliklerinin 2022’de piyasaya sürülen model ile aynı olduğunu görüyoruz. Cihazdaki en önemli değişiklik ise tercih edilen yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Yeni S21 FE’de Snapdragon 888 yonga setine, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Hatırlatmak gerekirse, Exynos 2100 ile Samsung cephesi Mongoose adı verilen işlemci mimarisinden vazgeçmiş ve ARM’ın Cortex-X1 mimarisine geçiş yapmıştı. Her ne kadar kağıt üstünde Exynos 2100 ile Snapdragon 888 birbirine çok benzese de, Snapdragon 888 daha kararlı bir işlemci olarak öne çıkmış, Exynos 2100 ise ısınma ve performans düşüşü sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Galaxy S21 FE’yi yakından takip eden okurlarımız, cihazın zaten Snapdragon 888’li bir versiyonu olduğunu bilecektir. Ancak bu model yalnızca Kuzey Amerika pazarında satışa sunulmuş ve diğer bütün ülkeler Exynos’a kalmıştı. Samsung’un piyasaya sürdüğü güncellenmiş S21 FE ise Snapdragon 888’e sahip olacak ve Kuzey Amerika dışındaki ülkelerde de satışa sunulacak. Cihaz zaten Temmuz ayında Hindistan pazarında satışa sunulmuştu, şimdi ise Türkiye’ye geldi.



Cihaz orijinal modeldeki gibi 4,500mAh batarya, 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj desteği sunacak. Ayrıca ters kablosuz şarj da desteklenecek.

Kamera tarafında, Galaxy S21 FE 5G, 32 megapiksel bir ön kameraya sahip olacak. Arka panelde ise OIS destekli 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom özelliğine sahip 8 megapiksel telefoto kamera bulunacak.

Galaxy S21 FE 5G ülkemizde 20.499 TL’lik satış fiyatı ile raflardaki yerini aldı. Bunun Galaxy S23 FE’ye oldukça yakın olması dikkat çekici. Samsung fiyat konusunda pek de albenisi olan bir model sunmamış gibi görünüyor. Ayrıca bu fiyatın cihazın 128GB depolama alanına sahip versiyonu için olduğunu da hatırlatalım.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu model ülkemizde tutacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!