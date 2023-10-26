Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, alışveriş deneyimini daha da kolaylaştırmak ve kullanıcılarına pratik ödeme seçenekleri sunmak amacıyla uzun bir süredir Trendyol Cüzdan hizmetini sunuyordu. Ancak 2023 yılı itibariyle, bu hizmetin kapatıldığını görmekteyiz. Peki, Trendyol Cüzdan nedir ve neden kapandı? İşte Trendyol Cüzdan hakkındaki detaylar ve yeni e-ticaret yasalarının etkileri.

Trendyol Cüzdan Nedir?

Trendyol Cüzdan nedir diye sorarsınız, bu hizmetin e-ticaret devi Trendyol’un sunduğu pratik bir ödeme ve iade yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Trendyol Cüzdan, Trendyol’un müşterilerine alışverişlerini daha basit ve sorunsuz hale getirmeleri için sunmuş olduğu bir hizmet demek mümkün. Bu, çevrimiçi alışveriş yapmayı sevenler için oldukça kullanışlı bir özellik ve alışveriş deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Trendyol Cüzdan’ı kullanarak, Trendyol’da yaptığınız alışverişler sırasında ödemelerinizi daha kolay hale getirebilirsiniz. Bu, herhangi bir alışveriş sepetinizdeki ürünleri daha hızlı bir şekilde ödemenizi sağlıyor. Ayrıca iade işlemleriniz için daha pratik bir yol sunuyor. Trendyol Cüzdan’a geri iade edilen paralar, Trendyol’da başka bir alışverişte kullanılabilecek kredilere dönüştürülebilir.

Trendyol Cüzdan Nasıl Kullanılır?

Trendyol Cüzdan nedir sorusunu cevapladıktan sonra kullanım konusuna geçelim. Trendyol Cüzdan’ı kullanmak oldukça basit. İşte adım adım nasıl kullanılacağına dair bir rehber:

Trendyol Hesabınıza Giriş Yapın: İlk olarak, Trendyol hesabınıza giriş yapmalısınız. Eğer bir Trendyol hesabınız yoksa, bir tane oluşturmalısınız. Ürünleri Sepetinize Ekleyin: Trendyol’da beğendiğiniz ürünleri sepetinize ekleyin. Ödeme Sayfasına Git: Alışverişinizi tamamladığınızda, ödeme sayfasına gitmek için “Sepeti Onayla” veya “Alışverişi Tamamla” gibi bir seçeneğe tıklayın. Ödeme Seçeneklerini Gözden Geçirin: Ödeme sayfasına geldiğinizde, ödeme yöntemleri arasından “Trendyol Cüzdan” seçeneğini bulun. Trendyol Cüzdan Bakiyesini Kullanın: Trendyol Cüzdanınızda yeterli bakiye varsa, ödemenizi bu bakiyeyle tamamlayın. Eğer bakiyeniz yetersizse, kalan tutarı kredi kartı veya diğer ödeme seçenekleriyle ödeyebilirsiniz. Siparişi Tamamlayın: Ödemenizi tamamladıktan sonra, siparişinizi onaylayın. Trendyol Cüzdan ile ödeme yapmak işte bu kadar kolay!

Trendyol Cüzdan Neden Kapandı?

Ancak, 2023 yılına gelindiğinde Trendyol Cüzdan’ın kapandığını görmekteyiz. Bu durum, Türkiye’deki yeni elektronik ticaret düzenlemeleri ve kanunlarıyla yakından ilgili. 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a ilişkin yönetmelikler, e-ticaret platformlarının bazı uygulamalarını sınırlamış durumda.

Bu kanun değişiklikleri nedeniyle Trendyol, Miles&Smiles ve diğer birçok e-ticaret platformu, Cüzdan hizmetlerine bir süreliğine ara vermek zorunda kaldı. Bu yeni düzenlemeler, özellikle pazarlama ve indirim bütçelerini etkilediği için platformlar bu kararı almıştır. Bu nedenle artık Trendyol’da Cüzdan hizmeti sadece hediye çekleri ile sınırlı ve alışverişler için banka veya kredi kartları kullanılmak durumunda.

Trendyol’un konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde olmuştu:

“7416 sayılı Kanun ile değiştirilen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” pazarlama/indirim bütçelerimize ve sunmak istediğimiz bazı ekstra hizmetlere çeşitli kısıtlamalar getirdi. Bu kapsamda Kanun gereği Trendyol Cüzdan hizmetlerine devam etmemiz mümkün olmadığından, üzülerek son verdiğimizi belirtmek isteriz. Buna bağlı olarak platformumuzdaki alışverişlerinize sadece banka ve kredi kartlarınızla devam edebilirsiniz.”

Yani Trendyol Cüzdan’ın kapanma nedeni, Türkiye’deki yeni e-ticaret yasaları ve düzenlemeleridir. Bu değişiklikler, e-ticaret platformlarının bazı hizmetlerini yeniden düzenlemelerine ve sınırlamalar getirmelerine neden olmuş durumda. Bu da alışveriş yapanlar için bazı değişikliklere yol açtı. Eskiden Trendyol Cüzdan nedir sorusu sorulduğunda bir ödeme aracı diyebilsek de, artık bir hediye çeki gibi muamele edildiğini söylemek mümkün.

Trendyol’un internet sitesinde Trendyol Cüzdan ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı ödeme araçlarına ilişkin kısıtlamalar getirilmiştir. Yeni kanuna uyum sürecinde; mevcut uygulamalarımızı yasayla gelen düzenlemelere uygun hale getirmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilecektir:



Trendyol Cüzdan, 28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Trendyol üzerinden yaptığınız alışverişlerde ödeme aracı olarak kullanılamayacaktır. Bu tarihe kadar Trendyol Cüzdan’ınızda kullanılmamış TL bakiyenizin olması halinde, ilgili bakiye için yükleme yaptığınız kart veya kartlara 31 Mart 2023 tarihine kadar iade süreci başlatılacaktır.

Cüzdana yüklenmiş olan Trendyol Hediye Çeki bakiyelerinizin kullanım süresi 28 Şubat 2023 tarihinde sonlanacaktır. Bu tarihe kadar kullanılmayan hediye çeki bakiyeniz, 31 Mayıs 2023’e kadar geçerli indirim kuponu olarak hesabınıza tanımlanacaktır. Kupon tutarını tek seferde kullanmanız gerekmektedir. Kuponla parçalı harcama yapılamayacaktır.

28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla cüzdana yüklenmemiş olan bireysel hediye çeki kodu tutarları, hediye çekini satın alan kullanıcının banka/kredi kartına iade edilecektir.



Trendyol Cüzdan ile alışveriş yapma seçeneği şu an için sunulmamaktadır, ancak Trendyol’un sunduğu diğer ödeme yöntemlerini kullanarak alışveriş yapabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde değişiklikler olup olmayacağını takip edeceğiz. Bu değişikliklerin, tüketiciler ve e-ticaret platformları üzerindeki etkileri hala daha net bir şekilde görülmedi desek yanlış olmaz.

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