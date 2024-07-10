Samsung’un en çok merakla beklenen giyilebilir ürünü Galaxy Ring resmi olarak tanıtıldı. Uzun süren tanıtımların ardından Samsung, bugün gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde 399,99 dolarlık akıllı yüzüğü resmen tanıttı. İlk bakışta, Galaxy Ring’in donanımı oldukça şık görünüyor. Tasarımı diğer akıllı yüzüklerden çok farklı olmasa da, estetik açıdan göz dolduruyor. Altın, gümüş ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan bu yüzükler, titanyum çerçeveli ve oldukça çekici bir görünüme sahip. Özellikle altın rengindeki yüzük, parlak yüzeyiyle dikkatimi çekti. Dayanıklılık açısından ise 10ATM su geçirmezlik ve IP68 sertifikası ile güven veriyor.

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Yüzük, 7 mm genişliğinde ve 2,6 mm kalınlığında, bu da onu Oura Yüzüğü’ne göre daha ince ve hafif kılıyor. 2,3 ila 3 gram arasında değişen ağırlığıyla kullanıcıya rahatsızlık vermeyen Galaxy Ring, dokuz farklı boyut seçeneğiyle (5’ten 13’e kadar) sunuluyor.

Galaxy Ring’in şarj kutusu ise diğer akıllı yüzüklerden farklı olarak oldukça dikkat çekici. Samsung, akıllı yüzükleri şarj etmek için tasarlanan bu kutuda, şeffaf ve LED göstergeli fütüristik bir tasarım kullanmış. Şarj kutusu, yalnızca şık görünmekle kalmıyor, aynı zamanda oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Diğer akıllı yüzüklerin aksine, Galaxy Ring’in şarj kutusu kaybolmaya karşı daha güvenli ve taşınabilirlik açısından avantaj sağlıyor. Kutunun kendisi, yüzükler için 1,5 kat daha fazla şarj imkanı sunuyor ve yüzükler altı ila yedi günlük bir pil ömrü sağlıyor. Tam şarj süresi ise yaklaşık 80 dakika.

Samsung’un sunduğu boyutlandırma kiti, doğru yüzük boyutunu bulmak için oldukça faydalı. Özellikle sıcak havalarda parmakların şişebileceği göz önüne alındığında, doğru boyutu bulmak önemli bir avantaj. Yüzük boyutu aynı zamanda pil ömrünü de etkiliyor; daha küçük yüzükler (5 ila 11 beden) altı gün, daha büyük yüzükler ise yedi güne kadar pil ömrü sunuyor.

Galaxy Ring, diğer akıllı yüzükler gibi bir sağlık izleyicisi olarak tasarlandı. İvmeölçer, optik kalp atış hızı sensörü (yeşil, kırmızı ve kızılötesi LED’ler dahil) ve cilt sıcaklığı sensörü gibi sensörlerle donatılmış. Uyku, kalp atış hızı ve aktivite takibi yapabilen yüzük, Samsung’un yeni Galaxy AI destekli ölçümleriyle daha da geliştirilmiş. Yeni Enerji Puanı ve Sağlık İpuçları özellikleri, kullanıcıların genel sağlık durumlarını değerlendirmede yardımcı oluyor.

Ancak, Galaxy Ring’in yazılımı, izleme doğruluğu ve pil ömrü hakkında daha detaylı bir değerlendirme yapmak için henüz erken. Samsung’un akıllı yüzüklerin kendi ekosistemi içinde nasıl çalışması gerektiğine dair bazı ilginç fikirleri var. Galaxy Ring, yalnızca Android cihazlarla uyumlu ve Samsung ekosistemindeki kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunuyor.

Galaxy Ring, Samsung telefon kullanan kullanıcılar için bazı özel özellikler sunuyor. Çift sıkıştırma hareketiyle telefon kamerasını kontrol etmek veya alarmı kapatmak gibi işlevler, yalnızca Galaxy telefon kullanıcıları için geçerli. Bu özellik, Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile sınırlı olsa da, yakında S24 için de kullanılabilir olacak.

Sonuç olarak, Galaxy Ring, şık tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. 400 dolarlık fiyat etiketi ve ek bir abonelik gerektirmemesi de önemli avantajlar arasında. Başarısı, doğru sağlık izleme ve iyi pil ömrüne bağlı olacak. Samsung, bu akıllı yüzükle birlikte giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir adım atmış olabilir. Samsung Galaxy Ring, bugün itibarıyla ön siparişe açıldı ve 24 Temmuz’da genel satışa sunulacak.