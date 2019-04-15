Samsung Galaxy Note10 Pro geliyor!

Samsung, sınıfının amiral gemisi olan Galaxy Note10 Pro modeli ile geliyor. Galaxy S10 satışlarıyla büyük bir başarı yakalayan Samsung, bu yıl Ağustos ayında çıkması beklenen Note serisi için isimlendirme konusunda kararını vermiş gözüküyor.

Günümüzde telefon üreticileri, amiral gemisi olarak lanse edilen cihazların daha çok kitleye hitap etmesi için, birkaç model çıkarmayı ihmal etmiyorlar. Bu sayede kullanıcılar, daha düşük bir fiyatla güncel ve güçlü telefonlara sahip olabiliyor.

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Sosyal medyada sızıntıları ile ünlü Ice universe, tanıtımı yaklaşmakta olan Samsung Note serisi ile ilgili bilgi verdi. Her zamanki gibi çok fazla detay açıklamayan Ice universe, sadece “Note10 Pro” yazdı. Böylece birkaç model ile gelecek olan Note serinin ilk ismini öğrenmiş olduk.

“Pro” ismi akıllı telefon endüstrisinde sıklıkla kullanılsa da, Note cihazlarda bu şekilde isimlendirme biraz kafa karıştırıcı. Galaxy Note serisi bir telefon zaten yeterince “Profesyonel”. Söylentilere göre daha küçük bir model olan Note 10e ve Note 10’un, özellik anlamında biraz olsun kırpılmış olarak çıkabileceği düşünülürken, daha büyük model, Note10 Pro olması bekleniyor.

Galaxy Note 10Pro 5g desteği sunacak mı ?

Bu yıl çıkmış olan birçok akıllı telefonlarda, özellikle amiral gemisi modellerinde, 5G desteği sunan cihazlar ile karşılaştık. Bununla birlikte 5G teknolojisi,bazı firmalara yeni modeline entegre gelirken, bazı firmalar ise farklı bir cihaz olarak gösterip piyasaya sürdüler. Galaxy Note serisinde 5G bağlantısı,Galaxy S10 serisi gibi ayrı bir modelde olacak mı bilinmez ama Samsung’un izleyebileceği bir yol olarak görünüyor. Diğer seçenek ise ekstra olarak Note10 Pro’nun 5G bağlantısına sahip olması olabilir.

Note 10Pro’ nun diğer telefonlarda farkı ne olacak?

Önceki söylentilere göre, tüm telefonların 6 inç’ten daha büyük ekranlara sahip olması bekleniyor.Bununla birlikte Galaxy Note10 serisi sırasıyla; 6,28 inç, 6,4 inç ve 6,75 inçlik ekranlar ile karşımıza çıkacak. Pro modelinde, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahipken, baz modellerinde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Note10 modelleri arasında kamera konusunda, Galaxy S10+ ile aynı kamera sistemini taşıyacağı söylenen telefonların, ekrana entegre çiftli ön kamera ile ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörü kullanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Büyük bir merakla beklenen Note serisinde, cihazı ayrı bir noktaya koyan S Pen hakkında da nasıl bir gelişme yaşanacağı merak konusu. Tüm modellerde, en küçüğünde bile olacak mı sorusunu akıllara getiriyor. Bazı söylentiler bunu yapamayacağını öne sürüyor. Ancak Samsung, Note serisinin baz modelinde S Pen’ den vazgeçmesi halinde, Note kullanıcılarını üzülmesi kaçınılmaz olacak. SPen, Note cihazların göze çarpan en önemli özelliği olarak görülüyor. Daha ucuz olan Note 10e, S Pen’in daha basit bir versiyonuyla ya da Note 9′ dakiyle aynı olsa da iyileştirmeler ile gelebilir.

Her iki durumda da, görünen o ki, Samsung her ihtiyaç ve bütçe için Note 10 cihazı sunmak istiyor. Note 10e programa katılırsa, bu yıl nispeten daha uygun fiyatlı bir amiral gemisi cihaz görebiliriz. Bu cihazın tıpkı S10e gibi memnuniyetle karşılanacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Samsung, Galaxy Note10 Pro için beklenen Ağustos ayındaki lansmanından önce, cihaz hakkında yeni sızıntıların da olması bekleniyor.