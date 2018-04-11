Galaxy Note 9 bataryası bu sefer sevindirecek!

Galaxy Note 9 modeli, bu yılın son çeyreğinde resmi olarak duyurulacak. Ortaya çıkan bilgiler, özellikle batarya kapasitesi anlamında bu sefer cihazın bekleneni vereceği yönünde. Hatırlarsanız Galaxy Note 7 modelinde batarya konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Samsung, ondan sonra hem S serisinde hem de Note serisinde batarya kapasitesi anlamında elini korkak alıştırmıştı.

İlginizi çekebilir: Odak özelliği Instagram’a geldi!

Galaxy Note 9 modelinde 4000 mAh pil olabilir

Şirketin şu anda satışta olan Galaxy Note 8 modelinde bildiğiniz gibi 3300 mAh pil yer alıyor. Ancak birçok rakip 4000 mAh kapasiteli pilleri ile öne çıkıyor. Ortaya çıkan bilgiler Samsung’un nihayet Galaxy Note 9 modelinde 4000 mAh kapasiteli pil ile bu rekabete cevap vereceğini gösteriyor.

Pil kapasitesi dışında telefonun 6.4 inç ekran boyutuna sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca bu ekran “Sonsuz Ekran 2.0” olarak anılan ve aslında bizim Galaxy S9 ailesinde gördüğümüz tasarım hatlarını yansıtacak. Son olarak 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının beklendiğini de hatırlatalım.