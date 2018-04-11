Odak özelliği ile Instagram artık kendi Portre moduna sahip

Odak özelliği ile artık Instagram üzerinden Bokeh özelliğine sahip resimler çekme imkanına sahipsiniz. Geçtiğimiz ay sizlere firmanın kendi Portre Modu üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştuk. Şimdi ise firma bu özelliği Odak ya da İngilizce Focus adını vererek kullanıma sundu. Özellikle çift kameralı telefonların satılmasındaki ana nokta olan bokeh efekti daha sonrasında Google Pixel 2’nin yazılımsal olarak tek kamerada sunması ile daha da geniş alana yayıldı. Her ne kadar iki versiyon da daha gelişmiş bir kamerada ortaya çıkan bokeh efektinden düşük seviyede olsa da işimizi görüyordu.

Odak ile Instagram’da bokeh resim çekmek mümkün

Instagram da, yazılımsal olarak geliştirdiği kendi portre modunu hikaye modunda Superzoom’dan hemen sonraki seçenek olarak koymuş. Fotoğraf çekmekle pek ilgilenmeyenler için açıklamamız gerekirse bu yeni özellik hikayede çektiğiniz resimlerdeki ön planda bulunan yüz veya yüzlere odak alarak arka planı bulanık hale getiriyor.

Haber içinde gördüğünüz Aydoğan’lı ekran görüntüleri Nokia 8 akıllı telefonu ile çekildi. Çift kameraya sahip Nokia 8’in yanında aşağıda tek kameraya sahip Samsung Galaxy S9’un ön kamerası ile çekilenleri de görebiliyorsunuz. Farkını ayırmak size kalmış.