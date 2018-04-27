Galaxy Note 7 Fan Edition için Android Oreo zamanı

Galaxy Note 7 Fan Edition için Android Oreo güncellemesi sunulmaya başlandı. İlk olarak Güney Kore‘de LG Uplus ve SK Telekom operatör cihazlarına sunulan güncellemenin, önümüzdeki günlerde diğer Note 7 FE varyasyonlarına da sunulması bekleniyor.

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Galaxy Note 7 Fan Edition için Android Oreo çıktı!

Şimdilik Güney Kore haricinde satılan Galaxy Note 7 Fan Edition modellerine ne zaman güncellemenin geleceği ile ilgili bir bilgi yok. Ancak tahminlerimize göre çok kısa sürede tüm Note 7 FE modelleri Android Oreo sürümüne kavuşacaktır. Sırada ise Galaxy S7 var.

Hatırlarsanız Galaxy Note 7 modelinin batarya sorunu nedeniyle geri çekilmesinden sonra, pil kapasitesi düşürülerek güvenli bir “Fan Edition” modeli satışa çıkmıştı. Cihaz her ne kadar ülkemizde resmi olarak satılmıyor olsa da, ithalatçı garantili olarak bulunabiliyor.