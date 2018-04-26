Samsung Galaxy A7 (2017) de Oreo güncellemesine başladı

Daha dün sizlere 2017 model Galaxy A3’ün Oreo güncellemesi almaya başladığı haberi üstünden 24 saat geçmeden şimdi de Samsung Galaxy A7 (2017) için Oreo güncellemesinin dağıtımına başlandı. En yeniden eskiye doğru tüm modellerini hızlı bir şekilde en son Android işletim sistemine güncellemeye gayret eden Güney koreli firma şimdi de Asya için Samsung Galaxy A7 (2017) Oreo güncellemesini yayımladı. 1.3 GB büyüklüğündeki güncelleme şu anda Vietnam’da indirilebilir durumda

Samsung Galaxy A7 (2017) için yeni arayüz ve günvelik yaması

Sam Mobile sitesine gelen bir ekran görüntüsü ile kanıtlanan güncelleme aynı zamanda nisan güvenlik yamasını da içeriyor. Öte yandan güncellemenin diğer bölgelere ne zaman yayımlanacağı konusunda net bir bilgi yok. Ancak daha önceki Oreo haberlerimizde kaynak gösterilen Samsung Türkiye’nin sitesi güncelmiyiz.com adresinde A3 2017 için tıpkı A5 ve A7 gibi Haziran tarihi verilmişti.