Samsung Galaxy Note 10 Tesla Special Edition göründü!

Samsung Galaxy Note 10 Tesla Special Edition tasarımı Çinli sosyal medya platformu Weibo’da paylaşıldı.

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Samsung Galaxy Note 10 Tesla Special Edition tasarımı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, diğer rakiplerinin aksine otomobil markalarıyla iş birliği yaparak amiral gemilerinin özel tasarımlı versiyonlarını satışa sunmamıştı. Şirket, Galaxy Note serisinin merakla beklenen yeni üyesinde bu durumu değiştirecek gibi gözüküyor.

Birden fazla versiyona sahip olacağı uzun süredir konuşulan akıllı telefonun bir de Tesla Special Edition varyasyonu olması bekleniyor. Geçmişte Huawei, OnePlus ve Oppo gibi akıllı telefon üreticileri de McLaren, Porsche ve Lamborghini gibi otomobil devleriyle işbirliğine giderek özel tasarımlı telefonlara imza atmışlardı.

Galaxy Note 10 Tesla Special Edition‘ın tasarımı oldukça cezbedici gözüküyor. Arka tarafında Tesla logosuna ve fırçalanmış metal kaplamaya yer verilen telefona metal ve kırmızıyı birleştiren S Pen eşlik ediyor. Telefonun teknik özellik tarafında da baz modelden daha üstün özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihazın Tesla‘nın elektrikli otomobilleriyle etkileşiminin olması ve daha gelişmiş hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

Galaxy Note 10 Tesla Special Edition‘ın ailenin diğer üyeleriyle beraber 7 Ağustos‘ta düzenlenecek Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Telefonun standart Samsung Galaxy Note 10‘dan daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması sürpriz olmayacaktır. Tüm dünyada oldukça sınırlı bir kitleye hitap eden telefonun ülkemizde satışa sunulması beklenmiyor.