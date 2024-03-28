Samsung, Brezilya’da Galaxy M55 5G orta sınıf telefonunu duyurarak mobil dünyasına yeni bir soluk getirdi. İlk olarak cihazla ilgili söylentiler ortaya çıktığında, bazıları M55’in Galaxy A55’e benzer olabileceğini öne sürmüştü, ancak yeni M serisi cihazın tamamen farklı özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı.

İçindekiler Galaxy M55 özellikleri ve fiyatı

Galaxy M55 özellikleri ve fiyatı

Galaxy M55 5G, delikli tasarıma sahip 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED+ ekrana sahip. Bu ekran, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık ve ekran içi parmak izi tarayıcı gibi özellikler sunuyor. Cihaz, Android 14 üzerinde çalışan One UI 6.1 kullanıcı arayüzüyle geliyor, bu da kullanıcıların modern ve akıcı bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

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Galaxy M55, gücünü Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden alıyor ve 25W hızlı şarjı destekleyen sağlam bir 5.000mAh pille donatılmış durumda. Bu yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile birleştirilmiş, böylece kullanıcılar daha hızlı ve sorunsuz bir performans elde edebiliyorlar. Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ve USB-C bağlantı noktası gibi modern standartlar bulunuyor.

Selfie tutkunları için, M55’in ön tarafında 50 megapiksel bir kamera bulunuyor. Arka tarafta ise OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş çekimler için 8 megapiksel kamera ve 2 megapiksel makro kamera gibi çeşitli lensler bulunuyor. Ayrıca, müzikseverler için çift hoparlör de cihazın özellikleri arasında yer alıyor. M55, dayanıklılığı artırmak için IP67 derecesine sahip bir polikarbonat yapıya sahip ve 7,8 mm kalınlığında ve 180 gram ağırlığında kompakt bir tasarıma sahip.

Galaxy M55, Brezilya’da 500 dolar fiyatla satılıyor ve Açık Yeşil ve Koyu Mavi gibi iki farklı renk seçeneği sunuyor. Yakın gelecekte, Türkiye dahil olmak üzere farklı pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor. Bu, Samsung’un mobil dünyadaki varlığını güçlendirmeye ve kullanıcılara çeşitli seçenekler sunmaya devam ettiğini gösteriyor.