Fiyat, performans odaklı akıllı telefon Samsung Galaxy M21, Android 11 güncellemesi alıyor. One UI 3.0 giriş seviyesine geliyor.

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Samsung, Dünya’daki en büyük akıllı telefon üreticisi. Güney Koreli şirket, özellikle her bütçeye uygun telefon üretmesiyle giriş seviyesinden, amiral gemisine kadar oldukça yüksek adetlerde telefon satıyor. Özellikle Hindistan, Türkiye gibi alım gücü düşük olan pazarlarda giriş seviyesi modeller çok fazla satıyor. Bu durum, pazarda bir hakimiyet sağlasa bile söz konusu güncelleme olunca Samsung, rakiplerinin gerisinde kalıyor. Güney Koreli teknoloji devi, bu durumun önüne geçmek için, güncelleme konusunda hızını arttırıyor. Bu nedenle giriş seviyesi akıllı telefon Samsung Galaxy M21, Android 11 güncellemesi alıyor.

Samsung Galaxy M21 Android 11 güncellemesi alıyor

Samsung, artık eski kötü şöhretinin aksine, giriş seviyesi modellerini bile güncelliyor. Bu modellerden biri olan Samsung Galaxy M21, Android 11 güncellemesi alıyor. M215FXXU2BUAC numaralı güvenlik güncellemesi, telefon için ONE UI 3.0 üzerine kurulmuş Android 11 getirmekte. Aslında Mart ayın içinde geleceği duyurulan güncelleme, erken yayınlanmış oldu. Boyutu ise 1,7 GB. Güncelleme şu anda sadece Hindistan’a özel. Ancak çok yakında global olarak dağıtılması planlanmakta. Giriş seviyesini özellikleri ise şöyle;

Ekran : 6.4 inç, FHD+ Super AMOLED

: İşlemci : Exynos 9611

: GPU: Mali-G72 MP3

RAM : 4 GB veya 6 GB (LPDDR4X)

: Depolama: 64 veya 128 GB (UFS 2.1)

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Batarya: 6.000 mAh (15W hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi : Android 10, One UI 2.0

: Ağırlık: 188 gram

Kalınlık : 8.9 mm

Renk seçenekleri; Midnight Blue ve Raven Black olma üzere iki farklı renk çeşidi bulunmakta.

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