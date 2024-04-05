Samsung ülkemizde çok satan bir akıllı telefon markası. Özellikle fiyatlarından mütevellit A serisi ve M serisi oldukça popüler hale geldi. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, popüler M serisinin yeni üyesi olan Samsung Galaxy M15’i ön siparişe açtı. Detaylara bakalım.

Galaxy M15 ön sipariş

Samsung Galaxy M15 ön siparişi şu anda Amazon Hindistan üzerinden alınıyor. Samsung, Galaxy M15 ön siparişi için indirimli şarj cihazı satıyor. Akıllı telefon şimdilik Hindistan pazarı için ön satışa çıktı. Ülkemizde de ön satışa çıktığında benzer kampanyaların yapılmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy M15 5G neler sunuyor?

Galaxy M15 5G, Samsung’un Infinity-V Display ismini verdiği bir ekran tasarımı ile geliyor. Diğer markalarda da görmeye alıştığımız bu tasarımın diğer adı damla çentikli ekran. Bu ekran Full HD+ çözünürlüğü destekliyor. Ekran 6.5 inç büyüklükte ve Super AMOLED bir panele sahip. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Parlaklık tarafında ise M15 5G, 800 nite kadar bir parlaklık sunuyor.

Galaxy M15 5G kaputun altında MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Daha fazla depolama isteyenler için ise 1 TB’a kadar Micro SD kart desteği mevcut. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj desteğine sahip tam 6000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy M15 5G, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

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Samsung’un Galaxy M15 5G’yi ülkemize getireceği tahmin ediliyor. Ancak bununla ilgili resmi bir açıklama bulunmamakta. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.