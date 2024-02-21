Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy M15 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı yapıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy M15 FCC sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

Galaxy M15 FCC sertifikasından neler öğrendik?

Galaxy M15 FCC sertifikasına göre akıllı telefon çift bantlı Wi-Fi (5GHz ve 2,4GHz) ve Bluetooth işlevselliğinin yanı sıra 5G bant n66’yı da destekleyecek. Bunun haricinde herhangi bir sızıntı görmüyoruz.

Galaxy M15 neler sunacak?

Galaxy M15 batarya tarafında oldukça büyük bir bataryayla birlikte gelecek. Bu batarya 5880 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte gelecek. Akıllı telefonun şarj hızı ise şimdilik bilinmiyor.

Galaxy M14 neler sunuyor?

Galaxy M14 5G kaputun altında sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip. Bu yonga setinin Galaxy A14 5G’deki yonga seti olan Exynos 1330 yonga seti olduğunu düşünülüyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Daha fazla depolama isteyenler için ise 1 TB’a kadar Micro SD kart desteği mevcut. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj desteğine sahip tam 6000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Galaxy M14 5G, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.