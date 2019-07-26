Galaxy Fold T-Mobile tarafından satılmayacak

En büyük GSM operatörlerinden T-Mobile Samsung Galaxy Fold katlanabilir telefonu satmayacağını onayladı. Samsung yeni cihazın Eylül ayında satışa çıkarılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

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T-Mobile Galaxy Fold satışını yapmayacağını açıkladı

Samsung şubat ayında ilk katlanabilen akıllı telefonu Galaxy Fold’u tanıtmıştı. Oldukça ilgi gören cihaz, test ürünlerinin dağıtılmasından sonra ekran problemleri ile karşılaşıldığı için toplatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Güney Koreli teknoloji devi, cihazın sorunlarının giderildiğini ve eylül ayında tekrardan satışa sunulacağını bildirdi. Bugün ise en büyük GSM operatörlerinden T-Mobile, Galaxy Fold cihazının satışını yapmayacağını duyurdu. Ön sipariş sürecinde talepleri alan ve cihaz geri çağrılmasından sonra siparişleri iptal eden operatör, sözcüsü ile konu ile ilgili açıklamada bulundu. The Verge’e yapılan açıklamada ‘T-Mobile Galaxy Fold’un satışını gerçekleştirmeyecek çünkü müşterilere geniş yelpazede en son cihazları kullanıcılara sunuyoruz.” dedi. ABD merkezli bir diğer GSM operatörü AT&T’nin katlanabilir telefonu sunması beklenirken, EndGadget’ konuşan yetkili Samsung ile çalışıyoruz ancak somut bir şey paylaşılamayacağını bildirdi.

Galaxy Fold teknik özellikleri neler?