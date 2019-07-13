Samsung Galaxy Fold kullanılırken görüntülendi!

Samsung Galaxy Fold, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi‘de metroya binen bir adamın elinde kullanılırken görüntülendi. Basına sızan bu fotoğraf, büyük bir şaşkınlık yaratsa da cihazın tekrar piyasaya çıkacağı haberlerini güçlendiriyor.

Şirketin katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold, büyük etki yaratan çıkışının ardından kullanıcılar tarafından deneyimlenmiş ve pek çok sorun yaşamıştı. Akıllı telefon anlayışına yeni bir bakış getiren bu katlanabilir cihazın kısa süreli kullanımının ardından inceleme örneklerinin teslim edildiği bazı yayıncılar ve editörler cihazı teslim aldıkları iki gün içinde katlanabilir ekran için ciddi sorunlar yaşadıklarını paylaşmıştı. Bu deneyimlerden önce, şirketin lansmanda yaptığı açıklamada ve daha önce yayınladığı videoda Samsung Galaxy Fold için yapılan testlerde 200.000’den fazla katlanmaya dayanıklı olduğu iddia ediliyordu.

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Tasarımsal tarafta yapılan değişikliği paylaşılan görselden anlamak mümkün görünmüyor. Samsung’un menteşe sisteminde yaptığı değişiklik sayesinde ekran kırılması sorununu ortadan kaldırdığı belirtiliyor. Samsung ortaya çıkan sorunları düzeltmek için uzun zamandır çalışıyor, üstelik sorunların giderildiği de söyleniyor ancak şirket, Galaxy Fold ile ilgili yeni bir duyuru yapmakta artık aceleci davranmıyor. Samsung ekran bölümü başkan yardımcısı Kim Seong-cheol, Galaxy Fold‘un neredeyse tüm sorunlarının düzeltildiğini ve piyasaya çıkmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Samsung Galaxy Fold modelinin teknik özellikleri:

Ana ekran: Ana ekran: 7.3 inç QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2:3)

Kapak ekranı: 4.6 inç HD+ Super AMOLED (21:9)

İşlemci: Snapdragon 855

Bellek: 12 GB RAM

Depolama alanı: 512 GB

Ana kamera: Ultra geniş açı 16 MP, f/2.2 // Geniş açı 12 MP (2PD), f/1.5 – f/2.4, OIS // Telefoto 12 MP f/2.4, OIS

Kapak kamerası: 10 MP (2PD), f/2.2

Ön kamera: Geniş Açı 10 MP (2PD) f/2.2 // RGB Derinlik 8 MP f/1.9

Batarya: 4.380 mAh

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Fiyat: 1980 dolar